Байден готовий підштовхувати Україну до реформ у жорсткій формі – експосол США

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер: Байден готовий підштовхувати Україну до реформ і, можливо, навіть інколи в жорсткій формі з добрими намірами

Пайфер зауважив, що підштовхування українських реформ у будь-якому разі буде корисним для України, навіть якщо не всі вітатимуть тиск з боку Америки

На тлі занепокоєнь щодо уповільнення реформ в Україні, адміністрація Джо Байдена готова підштовхувати Київ до змін, інколи навіть у жорсткій формі з добрими намірами.

Про це розповів під час онлайн-конференції, організованої американсько-українською Діловою радою, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Президент Байден готовий підштовхувати Україну до реформ і, можливо, навіть інколи в жорсткій формі з добрими намірами – для реалізації ключових кроків, які будуть політично важкими, але необхідними, якщо Україна хоче відбутися як успішна держава та реалізувати весь свій потенціал», – підкреслив колишній високопоставлений дипломат.

У цьому контексті він зауважив, що і в Україні, і на Заході існують певні занепокоєння, зокрема, щодо уповільнення українських реформ впродовж останнього року, паузи в програмі МВФ, посиленого впливу олігархів.

Разом із тим, зазначив Пайфер, останнім часом надходять й інші сигнали: «Наприклад те, що президент Зеленський виступив проти пана Медведчука, що, на мою думку, добре».

Крім того, експосол зауважив, що підштовхування українських реформ у будь-якому разі буде корисним для України, навіть якщо не всі вітатимуть тиск з боку Америки.

«Україні потрібно скористатися можливостями, які вона має зараз, для консолідації реформ та запровадження реальних рішучих заходів для стримування корупції», – акцентував Пайфер.

У цьому зв’язку він підкреслив: «Джо Байден є саме тим партнером, який зараз потрібен Україні».

Як відомо, Стівен Пайфер служив послом США в Україні з 1998 по 2000 роки. До цього він працював у посольствах США в Варшаві, Лондоні, Москві та спеціалізувався на європейських справах. Пайфер також був спеціальним помічником президента Клінтона й очолював напрям Росії, України і Євразії в Раді національної безпеки США.

До слова, 26 лютого Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

Також Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи.

Джерело: Укрінформ