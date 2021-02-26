США ніколи не визнають так звану анексію. Байден зробив заяву до річниці окупації Криму

США від самого початку конфлікту підтримують Україну і мають намір робити це надалі

США будуть разом з Україною протистояти російській агресії та ніколи не визнають Крим російським.

Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена в день сьомої річниці нападу РФ на Крим, повідомляє пресслужба Білого дому.

«У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна. США не визнають зараз і ніколи не визнають так звану анексію півострова Росією», – заявив Байден.

Він підкреслив, що сім років тому Росія порушила міжнародне право і норми, за якими взаємодіють сучасні держави. США від самого початку конфлікту підтримують Україну і мають намір робити це надалі, запевнив Байден.

«Ми будемо разом з Україною протистояти російській агресії. Ми продовжимо працювати над притягненням Росії до відповідальності за її насильство й агресію в Україні», – заявив президент США.

Байден також додав, що США разом з Україною продовжать «шанувати мужність і надії» Революції гідності.

«США як і раніше вірять у обіцянки України, і ми підтримуємо всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни», – завершив заяву президент США.

Раніше, Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним, але тепер чинний глава держави Джозеф Байден може отримати доступ до них.