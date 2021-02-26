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    США ніколи не визнають так звану анексію. Байден зробив заяву до річниці окупації Криму

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    Байден підтвердив просту істину: Крим &ndash; це Україна - США ніколи не визнають так звану анексію. Байден зробив заяву до річниці окупації Криму
    Байден підтвердив просту істину: Крим – це Україна
    Фото з відкритих джерел

    США від самого початку конфлікту підтримують Україну і мають намір робити це надалі

    США будуть разом з Україною протистояти російській агресії та ніколи не визнають Крим російським.

    Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена в день сьомої річниці нападу РФ на Крим, повідомляє пресслужба Білого дому.

    «У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна. США не визнають зараз і ніколи не визнають так звану анексію півострова Росією», – заявив Байден.

    Він підкреслив, що сім років тому Росія порушила міжнародне право і норми, за якими взаємодіють сучасні держави. США від самого початку конфлікту підтримують Україну і мають намір робити це надалі, запевнив Байден.

    «Ми будемо разом з Україною протистояти російській агресії. Ми продовжимо працювати над притягненням Росії до відповідальності за її насильство й агресію в Україні», – заявив президент США.

    Байден також додав, що США разом з Україною продовжать «шанувати мужність і надії» Революції гідності.

    «США як і раніше вірять у обіцянки України, і ми підтримуємо всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни», – завершив заяву президент США.

    Раніше, Пентагон назвав Росію «стійкою загрозою» для США і Європи.

    До слова, експрезидент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним, але тепер чинний глава держави Джозеф Байден може отримати доступ до них.

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    Теги: Крим Росія окупанти США Джозеф Байден Україна
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