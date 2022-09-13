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Без «червоних ліній». Кулеба розповів про зміну риторики Європи щодо Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Без «червоних ліній». Кулеба розповів про зміну риторики Європи щодо Путіна
Дмитро Кулеба відзначив зміну поведінки європейських лідерів у питанні допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Глава МЗС України відзначив, що з порядку денного переговорів про допомогу Україні зникла позиція «давайте не провокувати Путіна»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що уже давно не чув від європейських колег про умовні «червоні лінії», які вони не хочуть переходити в контексті російсько-української війни. Про це очільник української дипломатії заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

За словами глави МЗС, саме з риторики «давайте не провокувати президента РФ Володимира Путіна» розпочиналися переговори щодо військової допомоги Україні, але зараз ситуація змінилася.

«Аргумент «давайте щось не даватимемо, щоб не провокувати Путіна», я не чув, напевно, місяці два так точно, а, може, і три. Тобто власне починалося все з цього – давайте не давати Україні артилерію, це спровокує Путіна, давайте не давати реактивні системи залпового вогню і так далі. Але почали давати, і це не спровокувало Путіна, тому що куди ще його провокувати. Тому зараз такої логіки я не відчуваю», – зазначив він.

Кулеба також додав, що на рівні глав МЗС можливість переходу до використання неконвенційної зброї та ядерної війни серйозно не обговорюється.

«Є різні експерти, окремі політики, які провокують думки у своїх суспільствах на цю тему. Тому питання є, воно час від часу озвучується, але якщо на початку війни про це всі гуділи, то зараз я цього гудіння не чую», – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи бажання президента Франції Емманюеля Макрона залишати відкритими канали зв’язку з Володимиром Путіним, заявив, що найкращий спосіб вести з ним переговори – це на полі бою

Як відомо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися. 

Читайте також: Як контрнаступ України змінив позиції Путіна та Зеленського – The Washington Post 
Теги: МЗС росія війна Дмитро Кулеба

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