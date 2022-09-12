Кулеба назвав головний меседж України на Генасамблеї ООН

Кулеба вважає, що війна в Україні стосується кожного у світі

Кулеба запевнив, що українське питання на порядку денному Генеральної асамблеї ООН

Головний меседж України на Генеральній асамблеї ООН полягатиме в тому, що війна, яку Росія розв’язала проти України, стосується всього світу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

«Ключовий меседж України полягатиме в тому, що та війна, яку розв’язала Росія проти України, насправді стосується кожного у світі. У цій ситуації марно намагатися пересидіти цю війну за ширмою нейтральності», – сказав він.

Глава МЗС зауважив, що увесь світ має об’єднатися довкола однієї мети: не допустити, щоб велика держава, постійний член Ради Безпеки ООН зміг безкарно порушити кордон іншої держави і нав’язати їй свою волю.

«Тому що, якщо вдасться це в Україні (ми знаємо, що це не вдасться), її приклад унаслідують інші гравці у світі, тому світ має об’єднатися, щоб допомогти Україні перемогти», – наголосив міністр.

Кулеба запевнив, що українське питання на порядку денному Генеральної асамблеї ООН входитиме до трійки найважливіших питань.

Зазначимо, 12 вересня у Нью-Йорку розпочинає роботу чергова, 77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційний тиждень високого рівня – за участю лідерів держав – розпочнеться 20 вересня.

Нагадаємо, ООН попередила, що Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії. Організація вважає, що відсутність електроенергії у домівках українців спричинить руйнівні наслідки.