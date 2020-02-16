Безсмертний оприлюднив цікаві деталі таємної зустрічі Зеленського з Патрушевим в Омані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленського в Оман затягли Єрмак та Емануїлов. Генерал Патрушев перебував там у зв’язку зі спільними навчаннями Росії, Китаю та Ірану в Індійському океані – Безсмертний

Оман це «квіточки». Катастрофа наближається

Український політик та дипломат Роман Безсмертний навів відомі йому додаткові деталі таємної зустрічі президента України Володимира Зеленського з секретарем Ради безпеки РФ, генералом армії Миколою Патрушевим, котра, за його словами, дійсно відбулася на початку січня 2020 року в Омані.

Про це Безсмертний розповів в етері програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка в суботу, 15 лютого, вийшла в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

«Зеленського в Оман затягли Єрмак та Емануїлов. Генерал Патрушев перебував там у зв’язку зі спільними навчаннями Росії, Китаю та Ірану в Індійському океані», – Безсмертний

Нагадаємо, Офіс президента подає до суду на програму «Схеми» через сюжет про Зеленського і Патрушева.

Читайте також: