Офіс президента подає до суду на програму «Схеми» через сюжету про Зеленського і Патрушева



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіс президента вимагає спростувати інформацію про зустріч з Патрушевим

Офіс президента України подає до суду на програму «Схеми» з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зокрема, Офіс президента стверджує, що інформація в сюжеті програми про цю зустріч «цілком і повністю не відповідає дійсності».

«Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто або в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався іншим способом з Миколою Патрушевим», - йдеться в повідомленні.

Також Офіс розцінив розслідування програми як «домисли та відомості з якихось таємних джерел» і маніпуляцію громадською думкою.

«Офіс президента України чекає від програми «Схеми» спростування відомостей, що не відповідають дійсності, і припущень, зроблених на їх основі. Ми звертаємося до суду з позовом, в якому вимагати спростувань і вибачень», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Зеленського закликали керівництво UA: Перший звернути увагу на поширення «інформації, яка не відповідає дійсності».

Зазначимо, речниця президента України Юлія Мендель заявила, що Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися. «Єдине, що було не складно в сюжеті програми «Схеми» - це заперечувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не говорили», - написала вона у Facebook.

Раніше новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував розслідування програми «Схеми», заявивши, що «це все - неправда від початку і до кінця».

Крім того, у Кремлі також назвали інформацію про поїздку Патрушева такою, що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.