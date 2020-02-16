Зеленський хоче почати відносини з Трампом з чистого аркуша



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Зеленський хоче почати відносини з Трампом з чистого аркуша

Зеленський запросив Трампа в Україну

Президент України Володимир Зеленський запросив президента США Дональда Трампа в Київ, а також розповів, що очікує від свого майбутнього візиту в Білий дім.

Про це він заявив на конференції з безпеки в Мюнхені.

Президент України також висловив упевненість в тому, що його візит до США і зустріч з Трампом у Білому домі відбудуться.

«Я впевнений, що це відбудеться (візит Зеленського в Білий дім — ред.), ви просто дуже далеко від нас знаходитесь. Останній раз, коли у мене була зустріч з держсекретарем США Майком Помпео, ми говорили про це й говорили, що як би дуже хотів, щоб мій візит до Америки був чимось особистим для двох країн, з яким дуже важливим результатом для обох країн, чимось вигідним для обох країн», — сказав Зеленський.

Також він зазначив, що після ситуації, що склалася з імпічментом Трампа, він хоче почати відносини з чистого аркуша.

«Давайте підготуємо пакет документів і зустрінемося. Тому зараз м'яч на стороні президента США, але ми завжди раді бачити всіх в Україні. Я в принципі готовий запросити і запрошую президента Трампа в Київ. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене», — підкреслив Зеленський.

Раніше в США розгорівся скандал після того, як анонімний інформатор заявив про тиск Трампа на українського лідера Володимира Зеленського з метою схилити українську владу до розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Напередодні Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

«Віндмана попросили піти за те, що він казав правду» — заявив його адвокат.

Через кілька Трамп продовжив кадрову чистку та відкликав посади посла США при ЄС Гордона Сондленда, який також свідчив у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.