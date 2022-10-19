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Білий дім повідомив, як вибори у США вплинуть на рівень підтримки України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім повідомив, як вибори у США вплинуть на рівень підтримки України
Американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні
фото з відкритих джерел

Кірбі: «Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною»

Незалежно від того, якими будуть результати виборів, США й надалі надаватимуть військову та фінансову підтримку Україні. Про це сказав офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CBS News.

«Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною. Сполучені Штати зробили найбільший внесок у фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Ми вже надали Україні військову допомогу на 17 мільярдів доларів, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі зі своїх територій. І ми продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку», – запевнив Кірбі.

Він підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні, але зазначив, що «військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, ми надаватимемо стільки часу, скільки це буде потрібно».

Кірбі також прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті про те, що у разі перемоги на виборах до американського парламенту республіканці можуть істотно скоротити підтримку України.

«Питання не в тому, щоб «виписувати Україні відкритий чек». Питання в тому, що ми маємо підтримувати наших партнерів, забезпечуючи їм можливість захищати себе. Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов’янська – це питання всієї європейської структури безпеки, яка істотно змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об’єднані у підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі і надалі», – зазначив Кірбі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки у прискореному темпі працюють над виділенням $4,5 млрд для України.

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Теги: партії путін США військова техніка війна

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