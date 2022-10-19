США виставили на продаж 15 млн барелів нафти із запасів: як це вплине на ціни

Раніше в ОПЕК+ оголосили про скорочення квоти на нафтовидобуток

Білий дім США очікує, що чергове вивільнення нафти із резервів допоможе стримати ціни

Президент США Джо Байден доручив міністерству енергетики виставити на продаж у середу 15 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, а також підготуватися до додаткових продажів у найближчі місяці для стабілізації цін на пальне, повідомляє Білий дім.

«Міністерство енергетики завтра вранці опублікує повідомлення про продаж 15 млн барелів зі стратегічного нафтового резерву, які будуть поставлені в грудні», – йдеться в повідомленні адміністрації президента.

Зазначається, що продаж завершить вивільнення 180 млн барелів, про який президент оголосив навесні, що «допомогло стабілізувати ринки нафти та знизити ціни на заправках».

У Білому домі наголосили, що Байден у разі потреби також готовий санкціонувати значний додатковий продаж у найближчі місяці.

«Міністерство енергетики буде готове діяти швидко, щоб при необхідності запровадити додаткові поставки на ринок, і адміністрація без вагань використовує цей інструмент або інші наявні в її розпорядженні для зміцнення глобальної пропозиції енергії, підтримки рівня внутрішніх запасів і зниження цін для американців», – заявили у Білому домі.

Крім того, адміністрація США має намір викупляти нафту для стратегічного нафтового резерву, коли ціни будуть на рівні або нижче приблизно $67-72 за барель.

Рішення Білого дому послідувало за оголошенням ОПЕК+ про скорочення квоти на нафтовидобуток на 2 млн барелів на добу.

Associated Press із посиланням на заяву саудівського МЗС повідомляло, що американська сторона закликала Саудівську Аравію відкласти реалізацію рішення ОПЕК+ про скорочення квот на нафтовидобуток. Агенція зазначала, що відтермінування рішення ОПЕК+ на місяць могло зменшити ризик зростання цін на пальне напередодні проміжних виборів до конгресу США у листопаді, під час яких Демократична партія намагатиметься зберегти більшість.

Агенція зазначає, що рішення Байдена знаменує собою продовження політики, спрямованої на задоволення потреб США та світу в результаті перебоїв, спричинених вторгненням Росії в Україну та скороченням виробництва очолюваним Саудівською Аравією нафтовим картелем.

Член Ради економічних радників Білого дому Джаред Бернстайн сказав, що минуле вивільнення нафти зі стратегічного резерву США сприяло зниженню цін цього літа. Цей спад закінчився минулого місяця, коли ціни знову почали зростати. Бернстайн припустив, що резерв достатньо великий, щоб Білий дім міг використовувати його знову.

Нагадаємо, члени організації експортерів нафти ОПЕК+ погодилися скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу. Президент США Джо Байден назвав рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти недалекоглядним, оскільки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Росії в Україну.