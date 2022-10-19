Війна в Україні розколола республіканців у США

Одна частина республіканців вважає, що слід припинити широку підтримку України, інша – що українці повинні отримувати те, що нам потрібно

Республіканці Палати представників напередодні проміжних виборів розділилися щодо питання допомоги Україні. Про це пише The Guardian.

Лідер республіканців у Палаті представників заявив, що Конгрес не буде «виписувати незаповнений чек Україні», якщо його партія переможе на проміжних виборах наступного місяця. Це викликало у Києва побоювання, що потік військового обладнання може бути перекрито.

Однак інший високопоставлений республіканець сказав, що, на його думку, українці повинні «отримати те, що їм потрібно», включно з ракетами більшої дальності, ніж ті, які адміністрація Байдена наразі готова надати. Аналітики кажуть, що такі неоднозначні повідомлення відображають внутрішні дебати між традиційними консерваторами національної безпеки та трампістським крилом партії, де проросійські настрої набагато сильніші.

Кевін Маккарті, лідер меншості в Палаті представників, сказав веб-сайту Punchbowl News у вівторок: «Я думаю, що люди будуть сидіти в рецесії, і вони не збираються виписувати Україні blank cheque».

«Це не безкоштовний чистий чек. А ще є те, чого адміністрація Байдена не робить всередині країни, і люди починають на це зважати. Україна важлива, але в той самий час вона не може бути єдиним, чим вони займаються», – заявив він.

Однак через кілька годин головний республіканець у комітеті із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол, який, ймовірно, очолить комітет у разі перемоги республіканців в листопаді, стверджував, що постачання зброї в Україну слід збільшити.

«Ми повинні дати їм те, що їм потрібно. Якщо ми дамо їм те, що вони потребують, вони виграють», – сказав МакКол в ефірі телеканалу Bloomberg.

Зокрема, він згадав армійську тактичну ракетну систему (ATACMS), яка має більший радіус дії, ніж ті ракети, які зараз надає адміністрація .

Адміністрація Байдена досі утримувалась від передачі ATACMS через побоювання того, що обстріляна з них російська територія може стати причиною різкої ескалації, яка, в кінцевому підсумку, може втягнути у війну НАТО. МакКол стверджував, що ракети будуть корисні для ударів по російських пускових майданчиках ракет і безпілотників у Криму. Однак МакКол додав застереження щодо витрат США на допомогу Україні.

«Я думаю, що якщо ми отримаємо більшість, ви побачите більше контролю та підзвітності щодо фінансування та того, куди йдуть гроші, і я думаю, що американський платник податків заслуговує на це», — сказав він.

Співробітниця Американського інституту підприємництва Елізабет Броу вважає, що різниця в тональності відображає напруженість в оцінках зовнішньої політики всередині партії.

«Це гарна ілюстрація двох фракцій всередині Республіканської партії. Є трампівська сторона і є більш традиційна республіанська. І в українському питанні це було розіграно дуже чітко», – говорить Броу.

Іншим прикладом внутрішнього протистояння є твіттер-акаунт Консервативного комітету політичних дій (CPAC), близького до проросійського угорського лідера Віктора Орбана, в якому наприкінці вересня було опубліковано допис із запитанням, коли Байден і демократи покінчать із «обдаровуванням України». Твіт супроводжувався графікою, в якій згадувалося про «офіційну анексію» Росією чотирьох українських регіонів, які було названо «окупованими Україною».

Твіт було видалено через кілька годин і замінено іншим, в якому оригінал назвали «неперевіреною інформацією», яка «применшує тяжке становище невинного українського народу».

Дональд Трамп давно захоплюється Володимиром Путіним і запропонував українцям укласти з ним угоду, наголошуючи на ядерних погрозах Кремля.

«Ми повинні вимагати негайних переговорів про мирне припинення війни в Україні, інакше ми опинимося в третій світовій війні. Від нашої планети нічого не залишиться – все тому, що дурні люди не мали поняття… Вони не розуміють ядерної сили», — сказав колишній президент на мітингу цього місяця.

Ультраправі трампістські республіканці , як-от Марджорі Тейлор Грін, повторюють тезу Москви, припускаючи, що український уряд «існує лише тому, що державний департамент Обами допоміг повалити попередній режим».

Вікторія Коутс, колишня заступниця радника Трампа з національної безпеки, заявила, що таких поглядів дотримується лише меншість у партії.

«Серед американського народу існує широка двопартійна підтримка допомоги Україні, тому в Конгресі і надалі буде так само широка двопартійна підтримка», – сказала Коутс. Але вона додала, що багатьом республіканцям здається, що адміністрація викидає гроші на вітер.

«Я думаю, що нам відчайдушно потрібен нагляд Конгресу за додатковими коштами, які виділяються для цієї мети», – наголосила вона.

Коутс, нині старший науковий співробітник Heritage Foundation, стверджує, що переговори, до яких закликає Трамп, не означатимуть тиску на Україну щодо територіальних поступок.

«Я думаю, що зараз ми маємо перевагу, і він, я припускаю, погодиться з цим, і що ми повинні, якщо ми все-таки вступимо в переговори, сильно наполягати на умовах, які будуть вигідні Києву та Вашингтону», – додала вона.

Нагадаємо, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.