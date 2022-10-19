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США наростять виробництво Himars

Надія Клочко
glavcom.ua
США наростять виробництво Himars
Lockheed Martin готова збільшити виробництво Himars до 96 установок на рік
фото з відкритих джерел

Системи Himars мають великий попит у Європі

Компанія Lockheed Martin планує збільшити виробництво своєї високомобільної артилерійської ракетної системи Himars – зброї, яка користується великим попитом в Україні та всій Європі. Про це пише Politico.

Lockheed Martin вже зараз готова збільшити виробництво Himars до 96 установок на рік у порівнянні з поточним рівнем у 60, повідомив інвесторам генеральний директор Джим Тайклет.

Крім того, про збільшення обсягів виробництва Himars оголосила компанія Taiclet. Перш ніж отримати замовлення від Пентагону, пів року тому, компанія вже інвестувала $65 млн, щоб скоротити час виробництва Himars.

Lockheed Martin також розглядає можливість розширення свого підприємства в Камдені, штат Арканзас, оскільки попит на системи продовжує зростати.

Однак розбудова нових промислових потужностей не схожа на перемикання перемикача: ланцюгам постачання потрібен час, щоб розкрутитися для досягнення нових цілей, крім того, потрібно найняти та навчити нових працівників.

Зокрема, Польща, дізнавшись, що 500 замовлених нею Himars будуть надходити роками, цього тижня вирішила придбати 300 реактивних систем залпового вогню Chunmoo виробництва південнокорейської Hanwha – їх компанія планує поставити вже наступного року.

«Ми вирішили розділити замовлення Himars на етапи. У нас будуть як Himars, так і Chunmoo», — повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Інші країни також роблять великі ставки на Himars. У липні Естонія замовила шість систем на $500 млн.

Армія США також воліє, щоб Lockheed ще більше наростила виробництво.

Своєю чергою, керівник відділу придбання послуг Дуглас Буш заявив журналістам, що філія прагне «подвоїти, або більше ніж подвоїти» темпи виробництва, однак зазначив, що це вимагатиме часу. Це означає, що Lockheed може наростити виробництво щонайменше до 120 пускових установок Himars на рік.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пентагон повідомив, що у рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee.

Додамо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

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Теги: зброя США

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