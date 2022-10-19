Постачання іранської зброї до Росії: США та союзники скликають Радбез ООН

Іран продовжує постачати рашистів зброєю під час війни з Україною

США та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Ірану зброї до Росії. Під час засідання обговорюватимуть резолюцію 2231. Про це повідомляє Reuters.

Резолюція 2231 Радбезу не обмежує Тегеран в експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов'язані з ними технології.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.

Також Олексій Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони.