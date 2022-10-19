Головна Світ Політика
search button user button menu button

Постачання іранської зброї до Росії: США та союзники скликають Радбез ООН

Юрій Лящук
glavcom.ua
Постачання іранської зброї до Росії: США та союзники скликають Радбез ООН
Резолюція Радбезу не обмежує Тегеран в експорті звичайного озброєння
фото з відкритих джерел

Іран продовжує постачати рашистів зброєю під час війни з Україною

США та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Ірану зброї до Росії. Під час засідання обговорюватимуть резолюцію 2231. Про це повідомляє Reuters.

Резолюція 2231 Радбезу не обмежує Тегеран в експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов'язані з ними технології.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.

Також Олексій Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони.

Читайте також: Як розпізнати іранські дрони: роз'яснення «Півдня»
Теги: Іран росія Україна війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Війна в Україні розколола республіканців у США
Війна в Україні розколола республіканців у США
Постачання іранської зброї до Росії: США та союзники скликають Радбез ООН
Постачання іранської зброї до Росії: США та союзники скликають Радбез ООН
Оприлюднено перші подробиці розслідування операції з пошкодження «Північних потоків»
Оприлюднено перші подробиці розслідування операції з пошкодження «Північних потоків»
Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні
Броньовані машини і зимова форма: Німеччина передала військову допомогу Україні
Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії
Лавров поскаржився на дипломатичну ізоляцію Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
154K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
89K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
69K
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
65K
«Дорогі брати та сестри». Список архієреїв України, які досі служать Кирилу (документи)
58K
Навіщо Кремлю так зване «припинення мобілізації»: пояснення ексдепутата Держдуми 

Новини

Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Сьогодні, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Вчора, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вчора, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
17 жовтня, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту