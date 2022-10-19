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Путін не здатен переломити ситуацію в Україні – генерал США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін не здатен переломити ситуацію в Україні – генерал США
Американський генерал зазначив, що РФ понесла в 3-4 рази більше втрат за вісім місяців, ніж за дев'ять років війни в Афганістані
фото з відкритих джерел

Петреус: «Україна зараз має військову міць, яка є набагато потужніша і боєздатна, ніж російська армія»

Росія зараз у складній ситуації, а її очільник Володимир Путін вже не може переломити динаміку війни в Україні. Про це сказав генерал збройних сил США Девід Петреус під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Петреус зазначив, що Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову міць, яка є набагато потужніша і боєздатна, ніж російська армія.

«Вже зараз можна сказати, що Росія понесла в 3-4 рази більше втрат за вісім місяців, ніж за дев'ять років, поки вона вела війну в Афганістані», – зазначив генерал.

Генерал зазначив, що Україна почала звільнення своїх територій завдяки підтримці західних партнерів і вмінню ефективно її використовувати. Коментуючи результати так званої часткової мобілізації в Росії, генерал підкреслив, що «вона закінчилася тим, що більше людей покинули країну, ніж прийшли до військкоматів».

Крім того, Петреус зазначив, що анексія чотирьох регіонів України не відіграє жодного значення.

Раніше британська розвідка повідомляла, що через вісім місяців після вторгнення основні елементи російського військового керівництва функціонують дедалі гірше. На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення нестачі кваліфікованих молодших офіцерів для організації та керівництва новомобілізованими резервістами.

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: путін війна росія Україна окупанти США

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