Байден приїде до України, «коли зможе» – держсекретар США

Зеленський вкотре запросив Байдена відвідати Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що передасть запрошення відвідати Україну американському президентові Джо Байдену, і висловив припущення, що той прибуде до Києва, коли матиме таку можливість. Блінкен сказав про це 6 травня в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив, що запросив президента США Джо Байдена приїхати з візитом до України. «Я запросив президента США з офіційним візитом приїхати в Україну в рік 30-річчя нашої Незалежності. Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч. Це залежить від двох країн. Запрошення від нашої країни президент США отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн», – сказав Зеленський

Блінкен подякував за запрошення.

«Вдячний за запрошення відвідати Україну, яке я передам президенту Байдену, як тільки повернуся… Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України і провести тут час. Ви знаєте, у нас є виклики, що стосуються Covid-19, тому досить складно приїжджати з візитами. Президент в офісі вже чотири місяці, вже найближчим часом він зможе їздити з візитами і повернеться до України, коли зможе», – сказав державний секретар.

Блінкен також заявив про підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України з боку Сполучених Штатів і країн «Групи семи».

Також Блінкен нагадав Зеленському, що Україні треба краще боротися з корупцією.

Зазначимо, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де він 6 травня проводить зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Додамо, що зранку Блінкен також провів зустріч з п'ятим президентом України Петром Порошенком, про що повідомляв «Главком».

«Главком» також транслював наживо спільну пресконференцію за підсумками двосторонньої зустрічі Ентоні Блінкена та Володимира Зеленського.

У Свято-Михайлівському соборі відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу.

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