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Богуслаєв проситься на обмін з Росією: Подоляк відповів, за яких умов це можливо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Богуслаєв проситься на обмін з Росією: Подоляк відповів, за яких умов це можливо
Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Напередодні Богуслаєв написав заяву на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з проханням включити його в списки на обмін з Росією

Обмін експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва можливий, але спочатку він має отримати щонайбільше жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін, аби його вина була юридично зафіксована. Про це Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав у інтерв'ю 24 каналу.

«Ця людина працювала на росіян та заохочувала їх завдавати ракетні атаки навіть по власному підприємству», – сказав Подоляк.

Радник голови ОПУ пояснив, що Богуслаєв під час повномасштабного вторгнення саботував будь-які дії «Мотор Січі», зокрема, можливість передачі гелікоптерів Збройним Силам України. На його переконання, тому Богуслаєв має отримати щонайбільше жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін. Потрібно юридично зафіксувати його з одного боку як кримінального злочинця, а з іншого – як абсолютного, чистокровного зрадника.

«Історично важливо фіксувати таких людей, щоб до кінця існування їхнього роду, всі розуміли, хто це був. Він під час повномасштабної війни, коли громадян його країни жорстоко вбивали та ґвалтували, продовжував підтримувати тих, хто це робив»,– наголосив Подоляк.

За його словами, якщо вдасться за Богуслаєва обміняти тисячу військових, то безумовно цьому бути. 

Він зауважив, що цим питанням має займатися штаб, який опікується обміном полоненими.

«Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України. Реальних, а не оцих от фіктивних ряжених «червоних директорів». Ці суб’єкти також можуть потрапити в список на обмін», – сказав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що 84-річний ексголова підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я.

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Теги: українці Мотор Січ вирок радник Михайло Подоляк

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