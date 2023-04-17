Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам
фото: shutterstock

Основною причиною цього став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, заявили в МЗС Латвії

У понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною цього став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, заявив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Про це пише агенція Anadolu.

«Засуджую несправедливий і суворий вирок щодо видатного російського опозиційного політика Кара-Мурзи, винесеного сьогодні російським судом», –  написав він у Twitter.

Ранкевич зазначив, що ухвалив рішення накласти заборону на в'їзд до країни 10 громадян РФ, які пов'язані з винесенням вироку опозиціонеру.

«Я закликаю ЄС також запровадити санкції», –  додав Рінкевичс.

Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера було засуджено до 25 років позбавлення волі за обвинуваченням «держзраду» та поширення «фейків про армію РФ».

Нагадаємо, Латвія додала до списку небажаних осіб і заборонила вʼїзд 35 росіянам, які підтримали російську агресію в Україні. Про це міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс оголосив 17 березня.Рішення передбачає заборону на вʼїзд цих людей до Латвії на невизначений термін. У стоп-листі вказані артисти, журналісти, блогери, громадські діячі. Першим в ньому позначений співак Ярослав Дронов (Шаман), виконавець пісні «Я – русский», яка стала одним із символів російської агресії проти України.

Читайте також: 

Нелегальні мігранти з Білорусі штурмують кордони Латвії, Литви та Польщі

Теги: вирок політика Латвія мігранти санкції міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дерзкий в подворотне» – улюблена гра Путіна
Путін вперше за рік зустрівся з бізнесом. Щоб що?
17 березня, 18:06
«Ніхто при здоровому глузді не може сприймати сьогодні Росію як партнера»
Що святкувати Путіну в день народження НАТО?
4 квiтня, 12:30
США запровадили санкції проти компаній, причетних до виробництва іранських дронів
США запровадили санкції проти компаній, причетних до виробництва іранських дронів
21 березня, 19:06
Прем'єр Іспанії Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським
Прем'єр Іспанії прибув до КНР, щоб зупинити незаконну війну на умовах України
31 березня, 15:53
Раніше Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти
Кабмін призначив заступника міністру освіти Лісовому
28 березня, 16:59
Буде новий Нюрнберг для росіян – звернення Зеленського
Буде новий Нюрнберг для росіян – звернення Зеленського
1 квiтня, 00:10
Литва захотіла відсудити у Білорусії гроші через ситуацію з мігрантами
Литва хоче відсудити у Білорусі мільйони євро: озвучено причину
5 квiтня, 19:39
Ухилення від військової служби передбачає кримінальну відповідальність
Латвія узаконила обов'язкову військову службу
5 квiтня, 16:21
Макрон таки підпише скандальну реформу
Протести не завада: Макрон готовий підписати закон про пенсійну реформу
14 квiтня, 21:26

Політика

На голову Європейської комісії знову подали до суду
На голову Європейської комісії знову подали до суду
НАТО змінює концепцію оборони від Росії
НАТО змінює концепцію оборони від Росії
Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам
Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам
Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину
Британський скандал: прем'єр-міністр Ріші Сунак потрапив під слідство через дружину
Японія протестує проти ракетних навчань Росії біля Курил
Японія протестує проти ракетних навчань Росії біля Курил
25 років за «фейки про армію РФ»: Московський суд виніс вирок Володимиру Кара-Мурзі
25 років за «фейки про армію РФ»: Московський суд виніс вирок Володимиру Кара-Мурзі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
32K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
15K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
13K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7551
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям
6704
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту