Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 росіянам

Основною причиною цього став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, заявили в МЗС Латвії

У понеділок, 17 квітня, Латвія запровадила нові обмеження проти 10 громадян РФ. Причиною цього став вирок московського суду опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі, заявив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Про це пише агенція Anadolu.

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«Засуджую несправедливий і суворий вирок щодо видатного російського опозиційного політика Кара-Мурзи, винесеного сьогодні російським судом», – написав він у Twitter.

Ранкевич зазначив, що ухвалив рішення накласти заборону на в'їзд до країни 10 громадян РФ, які пов'язані з винесенням вироку опозиціонеру.

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«Я закликаю ЄС також запровадити санкції», – додав Рінкевичс.

Володимира Кара-Мурзу, російського політика-опозиціонера було засуджено до 25 років позбавлення волі за обвинуваченням «держзраду» та поширення «фейків про армію РФ».

Нагадаємо, Латвія додала до списку небажаних осіб і заборонила вʼїзд 35 росіянам, які підтримали російську агресію в Україні. Про це міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс оголосив 17 березня.Рішення передбачає заборону на вʼїзд цих людей до Латвії на невизначений термін. У стоп-листі вказані артисти, журналісти, блогери, громадські діячі. Першим в ньому позначений співак Ярослав Дронов (Шаман), виконавець пісні «Я – русский», яка стала одним із символів російської агресії проти України.