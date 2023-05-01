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Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
фото з відкритих джерел

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) подав позов проти президента Володимира Зеленського

Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента, СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, водій збив на переході поліцейську і двох військових у Хмельницькому, Росія повертається до терору багатоповерхівок. Ці та інші події 1 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Нічна атака на Павлоград

У результаті нічної ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області було пошкоджено більше 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев'ять закладів освіти та п'ять магазинів. Загалом у Павлоградському районі, попередньо, травмовано 34 особи, з них п’ятеро дітей.

Колишній намісник Лаври пішов судом проти президента

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) подав позов проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».Зокрема, митрополита Павла позбавлено права користуватися та розпоряджатися активами, заборонено набувати у власність земельні ділянки, позбавлено державних нагород України – всього 14 видів персональних санкцій. Санкції запроваджено на п’ять років.

Рейдерське захоплення приміщення «Укрпошти»: СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину

Служба безпеки зібрала доказову базу на одного з депутатів Одеської обласної ради та його дружину, які причетні до рейдерського захоплення державного майна,повідомляє пресслужба СБУ. Як зазначає відомство фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ «Укрпошта» поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

ДТП у Хмельницькому: водій збив на переході поліцейську і двох військових, є загиблий

У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Внаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.

Віч-на-віч з «вагнерівцями». Ексклюзив із колонії, де утримують полонених найманців

Злочинне угрупування ПВК «Вагнер», яке воює в складі російських збройних сил на території України, уже відоме на весь світ своєю жорстокістю та безпринципністю. «Главкому» випала нагода поспілкуватися з двома представниками цього утворення. Обидвоє утримуються в одній з колоній суворого режиму в Дніпрі.

«Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок

Масований російський удар по українських містах 28 квітня вчергове призвів до великої кількості жертв серед мирних українців.  Востаннє російські повітряні терористичні атаки призводили до серйозних жертв серед цивільного населення 14 січня. Тоді у Дніпрі ракета потрапила в житловий будинок, у результаті чого загинули 46 людей. 

Нардеп Гончаренко заявляє, що правоохоронці затримали його родичів в Одесі

Народний депутат Олексій Гончаренко заявляє, що правоохоронці в Одесі затримали депутата обласної ради від партії «Європейська солідарність» Миколу Деревʼянка та його дружину, яка є родичкою парламентаря. Гончаренко наголошує, що жінка є мамою чотирьох неповнолітніх дітей. За словами нардепа, затримання сталося 28 квітня.

Данілов детально пояснив, чому Росія має зникнути

Секретар РНБО Олексій Данілов на конкретних прикладах пояснив, чому українці вважають, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах. Про це Данілов написав Facebook.Так, Данілов нагадав, що протягом століть РФ реалізовувала продуману та цілеспрямовану політику нищення України – мови, культури та історії. За його словами, ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології «руського міру».

Нагадаємо, триває 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору.

Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: росія Європейська солідарність санкції депутат Генштаб Олексій Гончаренко партії водій українці Укрпошта будинок жінка інфраструктура Затока ракета населення Олексій Данілов

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Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
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