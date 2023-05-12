Головна Світ Політика
search button user button menu button

За станом здоров'я: адвокат Богуслаєва розповів, чому той проситься на обмін до Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
За станом здоров'я: адвокат Богуслаєва розповів, чому той проситься на обмін до Росії
Богуслаєв попросився на обмін з РФ через поганий стан здоров'я
фото з відкритих джерел

84-річний ексголова підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я

В'ячеслав Богуслаєв, колишній голова українського підприємства «Мотор Січ», написав заяву до Офісу президента з проханням включити його в список на обмін з Росією через його поганий стан здоров'я та відсутність слідчих дій. Про це у коментарі для  «Суспільне» повідомив адвокат Богуслаєва Руслан Волинець.

«Прокурори сприяли, аби лікарі його оглядали, всі все розуміють. Не потрібно вигадувати хвороби, як привід втекти з тюрми – це все об'єктивні речі. Питання лише в стані здоров'я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає можливості інших варіантів вийти», – сказав Руслан Волинець.

За словами адвоката Волинця, документи, які опублікували журналісти проєкту «Схеми», є непублічними, а записи розмов адвокат раніше не бачив.

«Вони (журналісти – ред.) випускають розслідування щоразу акурат днів за десять до продовження строків тримання під вартою. Бачу такий алгоритм роботи: перед судом знову порушити питання, по-іншому його висвітлити чи так само, чи щось нове, щоб резонанс перед засіданням накрутити. І слідство цього не бачить», – заявив Волинець.

Якщо обмін відбудеться, адвокати збираються продовжувати доводити невинуватість Богуслаєва у справі. 

За словами Волинця, відповіді щодо заяви від офіційних органів влади немає.

Нагадаємо, в Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ. 

Читайте також: Богуслаєв проситься на обмін у Росію: РНБО відповіла

 

 

Теги: хвороби Мотор Січ розслідування документи слідство адвокат прокурор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Девід Бекхем перевтілився в старого чоловіка через «найстаршого ворога людства»
Девід Бекхем перевтілився в старого чоловіка через «найстаршого ворога людства»
27 квiтня, 16:42
Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції
Антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі «Роттердам+»
26 квiтня, 13:55
Українські багатії не відмовляють собі у шикарному відпочинку у Франції
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
14 квiтня, 18:17
Путін готувався до короткої війни в Україні
Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування
25 квiтня, 17:17
Дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність у діях Віктора Медведчука ознак дисциплінарного проступку
Комісія адвокатури порушила проти Медведчука дисциплінарну справу
8 травня, 16:29
Путін захистив своїх генералів від Пригожина
Конфлікт Пригожина з Шойгу: Washington Post з’ясувала, на чий бік став Путін
6 травня, 18:48
У Херсоні загинули 12 мирних жителів
Росіяни масовано обстрілюють Херсонщину: загинуло 12 людей, багато поранених
3 травня, 18:04
Українці будуть платити більше за поштові відправлення
«Укрпошта» підвищує ціни на послуги. Як довго діятимуть старі тарифи
10 травня, 22:16
Петр Павел
Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії
10 травня, 04:11

Політика

Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання
Тайвань зміцнює свою оборону: жінки-резервістки залучаються до військового навчання
Норвегія взяла на себе головування в Арктичній раді замість Росії
Норвегія взяла на себе головування в Арктичній раді замість Росії
За станом здоров'я: адвокат Богуслаєва розповів, чому той проситься на обмін до Росії
За станом здоров'я: адвокат Богуслаєва розповів, чому той проситься на обмін до Росії
Опозиційний кандидат у президенти Туреччини звернувся із закликом до росіян
Опозиційний кандидат у президенти Туреччини звернувся із закликом до росіян
Польща розслідує участь ексканцлера Німеччини у підготовці РФ до війни з Україною
Польща розслідує участь ексканцлера Німеччини у підготовці РФ до війни з Україною
«Готується до введення армії»: Саакашвілі розповів про план Путіна для Грузії
«Готується до введення армії»: Саакашвілі розповів про план Путіна для Грузії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
27K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
8549
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
4859
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
4813
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
4428
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Схвалено комплексний план реформування системи правопорядку – звернення Зеленського
Вчора, 23:27
Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Вчора, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Вчора, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Вчора, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Вчора, 04:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту