За станом здоров'я: адвокат Богуслаєва розповів, чому той проситься на обмін до Росії

84-річний ексголова підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я

В'ячеслав Богуслаєв, колишній голова українського підприємства «Мотор Січ», написав заяву до Офісу президента з проханням включити його в список на обмін з Росією через його поганий стан здоров'я та відсутність слідчих дій. Про це у коментарі для «Суспільне» повідомив адвокат Богуслаєва Руслан Волинець.

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«Прокурори сприяли, аби лікарі його оглядали, всі все розуміють. Не потрібно вигадувати хвороби, як привід втекти з тюрми – це все об'єктивні речі. Питання лише в стані здоров'я: постійне його погіршення та відсутність можливості адекватного лікування. Саме воно спонукало до такого факту, враховуючи, що немає можливості інших варіантів вийти», – сказав Руслан Волинець.

За словами адвоката Волинця, документи, які опублікували журналісти проєкту «Схеми», є непублічними, а записи розмов адвокат раніше не бачив.

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«Вони (журналісти – ред.) випускають розслідування щоразу акурат днів за десять до продовження строків тримання під вартою. Бачу такий алгоритм роботи: перед судом знову порушити питання, по-іншому його висвітлити чи так само, чи щось нове, щоб резонанс перед засіданням накрутити. І слідство цього не бачить», – заявив Волинець.

Якщо обмін відбудеться, адвокати збираються продовжувати доводити невинуватість Богуслаєва у справі.

За словами Волинця, відповіді щодо заяви від офіційних органів влади немає.

Нагадаємо, в Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і, віднедавна, протидію ЗСУ.