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Посол України в Аргентині: Від початку війни до країни втекли 300 українців і 23 тис. росіян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Посол України в Аргентині: Від початку війни до країни втекли 300 українців і 23 тис. росіян
Росіяни масово тікають в далекі країни, щоб перечекати там війну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіянки народжують в Аргентині, щоб отримати право на проживання

Зараз в Україні перебуває близько 300 біженців, а ось росіян тут, за останніми даними, назбиралося за рік аж 23 тис. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко.

 З 23 тис. росіян в Аргентині близько 10 тис. – жінки, більшість з яких збираються народжувати там дітей.

«Не сказав би, що новоприбулим росіянам тут комфортно, вони не знають мови, тож їм складно вирішувати побутові, медичні та інші питання. Дехто користується послугами місцевих перекладачів. До того ж, новим російським мігрантам треба обґрунтувати причину продовжувати перебувати в Аргентині понад 90 діб», – зазначив посол.

Мета новоприбулих росіян проста – пересидіти війну. За деякими даними, лише 10%, а то і менше, планують залишитися в Аргентині. Решта, очевидно, повернеться до Росії, коли припиниться мобілізація.

Українців, навпаки, в Аргентині зовсім небагато. Далеко не всі українці мають достатньо коштів, аби прибути в Аргентину. Найбільше українські біженці їхали до Європи – з лютого минулого року до європейських країн виїхали понад 8,1 мільйони біженців з України. У трійці лідерів Польща – 1 563 386, Німеччина – 1 055 323.

Далі за популярністю розташувались Чехія (494 793), Італія ( 171 739), Іспанія (168 654), Великобританія (163 500) , Болгарія (153 170), а також Франція (118 994), Румунія (117 041), та Молдова (109 348). В інших європейських країнах кількість біженців з України не перевищує 100 тисяч людей.

Нагадаємо, що посол України в Аргентині розповів, як змінилася позиція країни з 2014 року. До слова, нещодавно посол РФ в Аргентині пожалівся на «жорстоку русофобію» та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян.

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Теги: українці Аргентина біженці росіяни

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