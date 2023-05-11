Українці зіткнулися з масовим блокуванням рахунків: у чому проблема

Банки повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану

Клієнти українських банків 9 травня 2023 року масово почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Багато хто дізнався про це безпосередньо під час невдалої спроби розрахуватися за товари та послуги. Про це пише видання «Фокус».

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Як з’ясувалося, масштабне блокування коштів на картках українців пов’язане з набранням чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану». Цей документ скасовує розпорядження Кабміну «Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану» від 2 березня 2022 року №198-р, яке в період повномасштабної війни дозволяло громадянам користуватися коштами на арештованих рахунках.

З огляду на те, що в monobank станом на 10 травня 2023 року було 7,1 млн клієнтів, з блокуванням рахунків має зіткнутися близько 6% клієнтської бази. За інформацією Нацбанку, станом на 1 січня 2023 року послугами 67 українських банків користувалося 76,3 млн клієнтів – фізосіб, які мають 154,2 млн рахунків. Якщо припустити, що в цілому по системі частка клієнтів із арештованими рахунками така ж, як і в monobank, тобто близько 6%, можна зробити висновок, що з блокуванням коштів мають зіткнутися близько 4,5 млн клієнтів українських банків.

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Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) підтверджує масштаб проблеми. За інформацією Опендатабот, кількість записів у ньому в жовтні 2022 року перевищила 7,5 млн. За спостереженнями Опендатабот, у 2022 році українці найчастіше потрапляли до ЄРБ через несплату штрафів за адміністративні правопорушення й штрафів за порушення ПДР.

Єдиний реєстр боржників підтверджує масштаб проблеми фото: Опендатабот

Через зупинку діяльності майже всіх сервісів, що повідомляли про штрафи за порушення ПДР до жовтня 2022 року, тоді як камери автофіксації відновили свою роботу з травня, громадяни не могли дізнатись про наявні штрафи та сплатити їх своєчасно. Цілком імовірно, що частина з них дізналася про проблеми тільки зараз, зіткнувшись із блокуванням банківських карток.

Як відбувається блокування рахунків виконавчою службою

Відповідно до закону України «Про виконавче провадження» виконавці зобов’язані насамперед звертатися до стягнення на кошти боржника, що знаходяться на рахунках у банках. До повномасштабної війни алгоритм спрацьовував блискавично, а саме:

виконавці за допомогою Автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП) створювали та надсилали до банків вимогу про отримання інформації про наявність і стан рахунків боржника;

банки не пізніше ніж за годину після отримання вимоги надсилали виконавцям відповідну інформацію;

виконавець, за допомогою АСВП, надсилав до банків, у яких відкрито рахунки боржника, постанову про арешт коштів;

банки накладали арешт та повідомляли виконавця;

у випадку наявності коштів виконавець надсилав до відповідного банку платіжну вимогу про їх списання.

До воєнного стану у випадку арешту коштів на рахунку боржника блокувалася сума, яка могла бути достатньою або недостатньою для погашення боргу, а в деяких випадках навіть у кілька разів більшою. До погашення боргу боржник ці кошти використовувати не міг. Під час повномасштабного вторгнення українцям, які мали відкриті виконавчі провадження щодо стягнення заборгованості у розмірі до 100 тис. грн, держава дозволила користуватися коштами на арештованих рахунках.

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Що зараз відбувається з рахунками боржників

Розпорядження Кабміну №198-р не передбачало зняття арештів, накладених на рахунки фізосіб – боржників, а лише встановлювало можливість здійснювати видаткові операції, ігноруючи накладені арешти, але із набранням чинності закону 3048-IX таке зобов’язання у банків припинилося. Відповідно, прогнозованою реакцією банків стало блокування коштів, про яке клієнти почали дізнаватися 9 травня.

«У зв’язку з набуттям чинності закону №3048-IX банки повинні і надалі арештовувати рахунки боржників, а змінюється лише можливість використання коштів на арештованих рахунках», – підтверджують у ПриватБанку.

Якщо раніше клієнти, сума заборгованості за виконавчими документами яких не перевищувала 100 тис. грн, мали можливість вільно розпоряджатись своїми коштами на арештованих рахунках, то після запровадження змін видаткові операції з поточного рахунку можна здійснювати лише на суму двох мінімальних зарплат (13,4 тис грн) протягом одного місяця Проте остання можливість не виникає автоматично, а вимагає певних дій з боку боржника.

Для того щоб боржник міг користуватися коштами у визначеному законом розмірі, йому необхідно звернутися до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, який наклав арешт на кошти, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій у паперовій або в електронній формі (з електронним цифровим підписом). В заяві треба вказати номер поточного рахунку та найменування банку, у якому він відкритий. Вирішення питання триває біля двох робочих днів.

У громадян, чиї кошти заблоковані, є можливість розрахуватися з боргами за рахунок таких коштів і для реалізації цієї можливості не потрібно нічого робити, адже все зробить виконавець, який за це додатково нарахує собі винагороду. Для розрахунку з боргами за рахунок заблокованих коштів потрібно безпосередньо звертатися до виконавця, який здійснював арешт, з усним або письмовим зверненням. Після цього виконавець надсилає звернення до банку, де відбувається погодження та списання коштів.

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В ПриватБанку підтверджують, що виконавці можуть ініціювати дебетову платіжну інструкцію про списання коштів з рахунків боржника і відповідно погашення боргів з наступним зняттям арешту рахунків.

Що робити у випадку помилкового блокування рахунку

Починаючи з 9 травня 2023 року, деякі клієнти банків почали скаржитись на блокування коштів у зв’язку з уже закритими виконавчими провадженнями. Тобто громадянин міг чесно виконати свої зобов’язання, а наразі отримати через це блокування карти. Таке відбувається тому, що виконавець не повідомив банк про виконання судового рішення. Відповідно, потрібно звернутись до виконавця і він протягом одного дня повинен повідомити банк, який у найкоротший термін має розблокувати рахунок. Саме зараз такі ситуації мають місце через те, що на початку воєнного стану держава дозволила боржникам за виконавчими провадженнями до 100 тис. гривень користуватися коштами, і банки, при надходженні нових постанов про арешт коштів, такі постанови не виконували і арешт не накладали.

Для вирішення проблеми треба:

без зволікання звернутися до банку за допомогою телефону, електронної пошти або особистого візиту й попросити надати інформацію про причини блокування рахунку і необхідні дії для розблокування;

за відсутності документа, що підтверджує сплату виконавчого провадження, звернутися до органу, який проводив виконавче провадження, і запросити копію виконавчого документа з позначкою про сплату;

підтвердити банку сплату виконавчого провадження, надавши відповідний документ;

попросити банк розблокувати рахунок якомога швидше.

Для уникнення подібних непорозумінь боржникам, які під час дії воєнного стану вже розрахувалися з боргами, в ПриватБанку радять проконтролювати дії виконавців щодо направлення ними до банків відповідних документів про скасування арештів у зв’язку з погашенням боргу. Оскільки самі банки не уповноважені контролювати фінансові взаємовідносини боржників та їхніх стягувачів, якщо вони відбуваються у добровільному порядку.

Нагадаємо, що українські банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів. Відновлення блокування пов’язано з початком дії нового закону.