Ліз Трасс заявила, що подає у відставку

Трасс пробула на посаді прем’єра менше двох місяців

Прем’єрка Британії залишиться ще на деякий час до призначення наступника

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде з посади лідера Консервативної партії. Про це вона сказала у зверненні.

«Я залишаю пост прем'єр-міністра Великобританії», – сказала прем’єрка.

Трасс пробула на посаді 45 днів і заявила, що залишиться ще на деякий час до призначення наступника.

«Я визнаю... враховуючи ситуацію, що не можу виконати повноваження, на які мене обрала Консервативна партія», – додала Трасс.

Як відомо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів.

Також Ліз Трасс обіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.

Нагадаємо, що Ліз Трасс у Консервативній партії пані Трасс вважалася однією з фаворитів у боротьбі не лише за посаду прем’єра. З 2015 по 2021 рік обіймала посади міністра довкілля та сільського господарства, міністра юстиції та лорда-канцлера, головного секретаря державної скарбниці, міністра зовнішньої торгівлі та міністра у справах жінок та рівності. У 2021 році Ліз Трасс була призначена міністеркою закордонних справ у другому уряді Бориса Джонсона. Протягом свого перебування на посаді голови британського МЗС Ліз Трасс, як і Борис Джонсон, послідовно висловлювала чітку проукраїнської позиції, засуджуючи російську агресію в Україні.