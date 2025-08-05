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Буданов розповів, як відбувається вербування

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Буданов розповів, як відбувається вербування
За словами Буданова, ті, хто намагається завербувати людину, можуть прикриватися ким завгодно, зокрема, українською або європейською розвідкою
фото: кадр з відео

Буданов вважає, що люди брешуть, коли кажуть, ніби не розуміли, що їх вербували

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що людина одразу може зрозуміти, що її вербують. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для Раміни Есхакзай.

«Ті люди, які розповідають, що «ми не розуміли, що ми робимо», це казки. Коли тобі з невідомого номеру пишуть: «піди й подивись, де стоїть така автівка, сходи кудись на пустир, під третім деревом викопай невеликий пакунок і підклади під тією машиною десь о шостій ранку, а потім посидь десь поряд із телефоном і зніми, що буде відбуватись»... Це брехня. Всі все розуміють», – відповів він.

За словами Буданова, ті, хто намагається завербувати людину, можуть прикриватися ким завгодно, зокрема, українською або європейською розвідкою. Останній варіант, як відзначив він, дуже часто використовується. «Далеко не часто росіяни кажуть: «ми російська ФСБ чи ГРУ». Але те, що в підсвідомості вони розуміють, що вони роблять, це сто відсотків», – додав він.

На питання про те, чим під час вербування намагаються натиснути на підлітка, Буданов пояснив, що йдеться про гроші. Він також відзначив, що чоловіків легше вербувати, а жінки від природи більш хитрі й швидше розуміють, що відбувається. Зазвичай, для вербування шукають вразливі місця людини. Наприклад, проблеми зі здоров'ям когось близького.

Нагадаємо, раніше Буданов розповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ. За його словами, він не отримував такої пропозиції.

Також він розповідав, що пережив щонайменше 10 замахів на своє життя, але ця цифра не є точною.

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Теги: розвідка Кирило Буданов ГУР

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