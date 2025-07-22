Наймасштабніша програма озброєння. Буданов розкрив, скільки РФ витратить на війну до 2036 року

Буданов розповів, що у межах військової реформи в РФ уже створено два нові військові округи

Очільник ГУР: Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни

Росія планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року. Це – наймасштабніша програма озброєння РФ з часів розпаду СРСР. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов у своєму виступі на панельній дискусії під час щорічної наради послів України «Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги», інформує «Главком».

«Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни», – сказав Буданов. За його словами, у межах військової реформи в Росії уже створено два нові військові округи – московський і ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

«Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК «вагнер» та «африканський корпус», а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу», – наголосив очільник ГУР.

До того ж, як зауважив Буданов, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні медіа та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

Нагадаємо, провідні російські банки, включаючи «Сбербанк» і «ВТБ», з огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років.