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Буданов розповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Буданов розповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ
Після відставки Валерія Залужного, на пост головкома розглядали, крім Олександра Сирського, також і Кирила Буданова
фото: скріншот із відео

Головний розвідник запевнив, що наразі не має наміру змінювати роботу

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що не отримував пропозицій обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ. Як інформує «Главком», про це головний розвідник сказав у інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Мосейчук запитала Буданова, чи отримував він пропозицію стати головкомом ЗСУ. Керівник ГУР уточнив – коли, а потім відповів:

«Зараз точно ні. А навіщо? Знаєте, я якось вже звик тут (у ГУР, – ред.). Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя», – сказав Буданов.

Він пригадав, що прийшов працювати у ГУР у 20-річному віці.

За інформацією видання The Economist, у січні-лютому 2024 року, після відставки Валерія Залужного, на пост головкома розглядали, крім Олександра Сирського, також і Кирила Буданова.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пережив щонайменше 10 замахів на своє життя, але ця цифра не є точною.

Раніше Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. Розвідник розповів політику про плани Російської Федерації. Представники сектору безпеки й оборони України ознайомили американську сторону з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

Також Кирило Буданов заявив, що українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України. За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, «жодним чином не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало».

Крім того, Кирило Буданов заявив, що внутрішній «грузинський сценарій» є неможливим в Україні. Як передає «Главком», про це він заявив у телеетері, відповідаючи на питання «чи проглядається в Україні ймовірність цього сценарію».

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Теги: розвідка ЗСУ Кирило Буданов

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