ГУР представив дипломатам докази західних компонентів у зброї РФ попри санкції

Представники української розвідки презентували дипломатам аналітичну платформу War&Sanctions

Експерти Головного управління розвідки Міністерства оборони України представили українським та іноземним дипломатам переконливі докази того, що західні електронні компоненти продовжують надходити до Росії, незважаючи на введені санкції. Презентація відбулася під час спеціального заходу Міністерства закордонних справ України для почесних консулів іноземних держав та українських послів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Під час заходу дипломатам були представлені зразки трофейного російського озброєння, в яких були виявлені численні електронні компоненти західного виробництва.

фото: ГУР

Крім того, фахівці презентували аналітичну платформу War&Sanctions. Як зазначають в розвідці, цей цифровий інструмент дозволяє ефективно відстежувати західні компоненти в російській зброї та протидіяти спробам обходу санкцій, накладених на РФ. У розділі порталу «Компоненти у зброї» регулярно публікується електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та науково-дослідних установ.

фото: ГУР

У межах заходу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга серед основних пріоритетів дипломатичної діяльності відзначив посилення тиску на Росію та її поплічників.

фото: ГУР

«Лише системна взаємодія безпекових і дипломатичних структур дозволить перекрити постачання критичних компонентів для ворожої зброї та зупинити геноцидну війну, розв’язану проти українського народу», – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, російські окупанти атакували ударним безпілотником будівлю Сумської обласної державної адміністрації.