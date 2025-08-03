Бійці ГУР ліквідували окупантів, які фотографувалися з прапором РФ поблизу Дніпропетровщини

ГУР: Російська армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Дніпропетровщині. Як передає «Главком», про це повідомило ГУР.

Там зауважили, що російська армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області. Зокрема, одна з бойових груп окупантів вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай, щоб прозвітувати керівництву про нову «захоплену» позицію на шляху до Дніпропетровщини.

Однак вони опинилися в зоні відповідальності підрозділу «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, а тому «медійний тріумф» тривав недовго, зазначили розвідники.

фото: ГУР

Нагадаємо, українські розвідники також здобули секретні дані про новітній атомний підводний крейсер Росії – «Князь Пожарський». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР Міноборони. Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борєй-А». Також розвідники отримали виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

До слова, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударівпо верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.