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Ексзаступник глави ГУР розповів, як зʼявився шрам на руці Буданова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ексзаступник глави ГУР розповів, як зʼявився шрам на руці Буданова
Буданов певний час проходив реабілітацію після ураження руки
фото: gur.gov.ua/ГУР

Глава української розвідки отримав поранення виконуючи завдання в зоні АТО

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав поранення в руку під час виконання завдання в зоні антитерористичної операції. Розвідник просив побратимів лишити його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ексзаступника начальника ГУР Іллю Павленка в інтерв’ю «Апострофу».

За словами Павленка, попри прохання Буданова спецпризначенці розвідки не змогли залишити на передовій пораненого побратима. Тож його вдалося врятувати, а пізніше він пройшов реабілітацію. «І навіть журналісти десь бачили шрам на руці його», – каже Павленко.

Шрам на руці Кирила Буданова
Шрам на руці Кирила Буданова
фото: gur.gov.ua/ГУР

Раніше Головне управління розвідки опублікувало фото з нагородження Буданова найвищою нагородою ДСНС – «Знаком пошани» – за те, що після російського обстрілу Києва наказав залучити до рятувальної операції екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів розвідки Ка-32. На фото можна було помітити шрам Буданова на правій руці.

Нагадаємо, червень ознаменувався кількома важливими політичними подіями, серед яких особливої уваги заслуговує невдала спроба звільнення керівника української військової розвідки Кирила Буданова.

До слова, складна, довга і нервова операція, яка тривала майже п’ять років. Так очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов описав евакуацію українців із Сирії, яка завершилася наприкінці квітня. За даними МЗС, із табору «Родж» вдалося забрати 14 жінок та 41 дитину.

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Теги: АТО Кирило Буданов поранення ГУР

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