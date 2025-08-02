Скільки разів Росія намагалася усунути Буданова – відповідь голови ГУР

Начальник воєнної розвідки зазначив, що не знає точну кількість замахів на нього

Буданов: «Точно кількість не знаю. Більше десяти (замахів - ред.) точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти»

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пережив щонайменше 10 замахів на своє життя, але ця цифра не є точною. Як передає «Главком», про це Буданов розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Начальник воєнної розвідки зазначив, що не знає точну кількість замахів на нього, але їх було не менше десятка.

«Чесно? Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точно кількість не знаю. Більше десяти точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти», – заявив очільник ГУР Міноборони.

Раніше Кирило Буданов взяв участь у брифінгу для спеціального представника президента США Кіта Келлога. Розвідник розповів політику про плани Російської Федерації. Представники сектору безпеки й оборони України ознайомили американську сторону з поточною оперативною обстановкою, оцінкою планів Росії до 2036 року, а також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

Також Кирило Буданов заявив, що українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України. За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, «жодним чином не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало».

Також Кирило Буданов заявив, що внутрішній «грузинський сценарій» є неможливим в Україні. Як передає «Главком», про це він заявив у телеетері, відповідаючи на питання «чи проглядається в Україні ймовірність цього сценарію».