«Буде велика біда!» Шкіряк пророкує жах у випадку розділення МВС

Вибудуваний командою Авакова алгоритм взаємодії всіх підрозділів може спрацювати у будь-якій надзвичайній ситуації, переконує Зорян Шкіряк

Соратник Авакова називає плани влади зруйнувати міністерство-монстра диверсією

Система взаємодії всіх підрозділів МВС вибудувана за принципом взаємодії всіх з усіма. У разі найвищої загрози національній безпеці вона спрацює синхронно, розповів в інтерв’ю «Главкому» ексрадник колишнього керівника МВС Зорян Шкіряк.

«Не можна допустити, аби новий міністр пішов на таку диверсію, як розчленування МВС. Бо буде велика біда!» – наголосив колишній урядовець.

Шкіряк переконує, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ діє за чіткою європейською моделлю.

«Під час війни, коли ми створили Нацгвардію, треба було створювати алгоритм взаємодій всіх з усіма. Сьогодні система взаємодій чотирьох підрозділів МВС (Нацполіція, Нацгвардія, Держслужба з надзвичайних ситуацій та Прикордонна служба) вибудувана таким чином, що вона може синхронно спрацювати в будь-який момент в «час Ч», – розповів соратник Авакова.

У випадку масштабної агресії з боку РФ кожен співробітник чи підрозділу у системі МВС має свою «тривожну валізу» і без всякої метушні знає, що йому робити далі, пояснив Шкіряк.

«Поліцейський знає, хто є його координатором у ДСНС, серед прикордонників, у Нацгвардії. Жодної паніки не буде, бо всі ці моменти відпрацьовані на сотнях навчань, які були в умовах, наближених до бойових дій, за всі ці роки», – наголосив він.

Всі підрозділи системи авіаційної безпеки у системі МВС замкнені на один умовний хаб і функціонують у системі координат один з одним – і прикордонники, і поліцейські, розповів екссоратник Авакова.

«Цей алгоритм може спрацювати в будь-якій надзвичайній ситуації», – підкреслив він.

Зі слів Зоряна Шкіряка, спроби вивести будь-який з підрозділів із підпорядкування загальному керівництву просто порушить принципи захисту національної безпеки.

«Сподіваюся, що до цього все-таки не дійде і ця шкідлива ідея буде відкинута», – додав він.

Щодо виведення у пряме підпорядкування президенту Нацгвардії, то для цього немає жодних причин, вважає колишній урядовець.

«По-перше, тут є небезпечні для демократії ознаки створення персональної президентської армії. По-друге, Нацгвардія і так – воєнізований правоохоронний підрозділ, який підпорядковується Головнокомандувачу», – пояснив він.

Нагадаємо Зорян Шкіряк звільнився з МВС одразу після відставки свого шефа Арсена Авакова. Колишній радник міністра МВС звинуватив у мімікрії колег, які залишилися працювати у відомстві з новим міністром, а також вказав на основні ризики, які спровокувало звільнення Авакова.

У той же час українці вважають, що з приходом нового очільника МВС у правоохоронних органах нічого не зміниться – лише 10% громадян переконані, що Монастирський працюватиме краще за Авакова.