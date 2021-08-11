МВС назвало ім'я нового очільника поліції Києва: що про нього відомо

Вигівському 41 рік, він почав служити в органах внутрішніх справ у 1999 році

Новим начальником Головного управління Національної поліції в Києві став Іван Вигівський. Попередній очільник столичної поліції Андрій Крищенко подав у відставку. Про повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, пише «Громадське».

Він зазначив, що вже відбулося офіційне представлення нового очільника.

Водночас на запитання з чим може бути пов'язана відставка Андрія Крищенка, він зазначив, що «ротації у системі Нацполіції – звичайне буденне явище».

Іван Вигівський з 2016 обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. Також він був головою поліції Полтавської області.

До того, Вигівський працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Родом з Житомирщини, він почав службу в правоохоронних у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

Зранку 11 серпня очільник поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку. Таким чином він підтвердив чутки про своє звільнення, які з’явились ще минулого тижня. За його словами, рапорт про відставку задовільнили вчора.

Нагадаємо, 5 серпня «Главком» писав, що Крищенко готується піти у відставку і, нібито, вже подав відповідну заяву.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Крищенко поки що не звільнений і продовжує виконувати свої обов'язки.

Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року. До цього очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова (2015 рік), Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області (грудень 2014 го), був в. о. голови Слов'янської райдержадміністрації у 2014 році та займав низку інших посад в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

Існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

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