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    Працювали разом сім років. Із МВС звільнився радник Авакова

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    Зорян Шкіряк був радником міністра внутрішніх справ з 2014 року - Працювали разом сім років. Із МВС звільнився радник Авакова
    Зорян Шкіряк був радником міністра внутрішніх справ з 2014 року
    Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

    Міністерство внутрішніх справ наразі не коментувало заяву Шкіряка

    Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк, який працював в МВС з 2014 року. Про це Шкіряк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Я -– все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням всіх необхідних формальностей», – написав чиновник, додавши, що пишається кожним днем, проведеним на посаді радника міністра МВС в команді Авакова.

    Також Шкіряк не повідомив, чи планує продовжувати роботу в державних органах, написавши, що «зробить невелику паузу».

    Міністерство внутрішніх справ наразі не коментувало заяву Шкіряка.

    Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

    При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

    Також відомо, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

    Відомо, що Аваков поїхав у відпустку.

    В інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович повідомив, що такий великий «монстр», як наше МВС, у нинішньому вигляді не може довго існувати. Перша задача – його розділити, бо ніде у світі такої величезної структури як у нас немає.

    Більше читайте в інтерв’ю «Главкому»: Олексій Арестович: Зеленський давно вже дуже не задоволений


    Теги: Національна поліція України МВС Арсен Аваков радник
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    Працювали разом сім років. Із МВС звільнився радник Авакова