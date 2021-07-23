Працювали разом сім років. Із МВС звільнився радник Авакова

Зорян Шкіряк був радником міністра внутрішніх справ з 2014 року

Зорян Шкіряк був радником міністра внутрішніх справ з 2014 року

Міністерство внутрішніх справ наразі не коментувало заяву Шкіряка

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк, який працював в МВС з 2014 року. Про це Шкіряк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я -– все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням всіх необхідних формальностей», – написав чиновник, додавши, що пишається кожним днем, проведеним на посаді радника міністра МВС в команді Авакова.

Також Шкіряк не повідомив, чи планує продовжувати роботу в державних органах, написавши, що «зробить невелику паузу».

Міністерство внутрішніх справ наразі не коментувало заяву Шкіряка.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Також відомо, що Зеленський сам запропонував Авакову піти у відставку.

Відомо, що Аваков поїхав у відпустку.

В інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович повідомив, що такий великий «монстр», як наше МВС, у нинішньому вигляді не може довго існувати. Перша задача – його розділити, бо ніде у світі такої величезної структури як у нас немає.

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