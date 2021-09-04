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    Соратник Авакова вказав основні ризики, які спровокувало звільнення міністра

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    Зорян Шкіряк:&nbsp;Це буде велика біда, коли друзям буде все, а іншим &ndash; закон - Соратник Авакова вказав основні ризики, які спровокувало звільнення міністра
    Зорян Шкіряк: Це буде велика біда, коли друзям буде все, а іншим – закон
    Фото Уніан

    Арсен Аваков завжди був стримуючим фактором в системі управління державою, вважає Шкіряк

    Те, що відбувається зараз у системі МВС після звільнення ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, може призвести до великої біди. Основним завданням, яке ставив собі ексміністр, було збереження внутрішньої стабільності в умовах війни. Наразі цей баланс зник, в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній радник очільника МВС Зорян Шкіряк.

    «Арсен Аваков завжди був стримуючим фактором у системі управління державою і за Порошенка, і за Зеленського і ставив основну задачу – збереження внутрішньої стабільності в умовах війни, що йому і вдавалося. Наразі цей баланс зник. І я б дуже не хотів, аби система керування підрозділами МВС перейшла в ручне управління. Але зараз ми можемо лише попередні висновки робити, а більше можна буде побачити за півроку-рік», – вважає Шкіряк.

    Колишній урядовець зізнався, що не знає, яку роль відводить правоохоронним органам президент Зеленський.

    «За ті два роки, що я попрацював у МВС за його президентства, я його жодного разу особисто не бачив, тому не знаю, чого він хоче. Хоча ми знайомі ще з часів, коли він виступав в «Кварталі» і вони неодноразово мене «тролили» в своїх програмах», – розповів Шкіряк.

    Проте найбільші перестороги викликають у нього бажання влади зробити ревізію деполітизації правоохоронної системи, яка існувала за Авакова.

    «Це буде велика біда, коли друзям буде все, а іншим – закон. І останні події, на жаль, надії на краще не вселяють», – наголосив ексурядовець.

    Навряд чи можна за всю каденцію Авакова згадати приклад замовчування гучного ДТП, як це зараз роблять з нардепом від «слуг» Трухіним, звернув увагу Шкіряк.

    «Якби я, не дай Боже, потрапив в подібну ситуацію, мене б з ганьбою виперли з міністерства, а не відмазували. Я б дуже хотів, аби цей резонансний випадок був доведений до логічного завершення і залишився винятком у подальшому функціонуванні правоохоронних органів. Інакше це буде намаганням похерити все, що було зроблено за сім років», – вважає соратник Авакова.

    Також Шкіряк звинуватив колишніх соратників, які не звільнились із МВС, у мімікрії. Ти часом генерал-лейтенант міліції, колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вважає, що ексміністру Авакову вдалося в одному міністерстві об’єднати багато речей і зараз воно працює, як в усіх європейських країнах.

    Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

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    Теги: МВС Арсен Аваков президент Зорян Шкіряк
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    Соратник Авакова вказав основні ризики, які спровокувало звільнення міністра