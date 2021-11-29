Юрій Бутусов: Загроза для мене – реальна, і йде вона з боку Офісу президента

На Банковій вважають: Юрій Бутусов, що посварився із президентом, більше не може вважатися журналістом. Більш того – має переживати за своє життя

«Президент відверто «топить» за людей, які тісно пов'язані з Росією»

Дуже дивна екстрена пресконференція Володимира Зеленського запам’яталася кількома скандалами, які спалахнули між президентом та журналістами. Найбільш емоційною, мабуть, вийшла його дискусія з головним редактором видання «Цензор.нет» Юрієм Бутусовим. Журналіст закинув президенту декілька звинувачень. Перше – незаконне призначення на посаду керівника комітету з питань розвідки посадовця часів Януковича Руслана Демченка. Друге – небажання пролити світло на ситуацію зі зривом операції із затриманням бойовиків-«вагнерівців».

Зеленський натомість заявив, що журналіст працював на олігарха Ігоря Коломойського й образився на Зеленського, бо не отримав посаду у Міноборони. Більш того – президент в прямому ефірі звинуватив Бутусова в смертях людей на Донбасі через публікацію відео з використанням українською стороною безпилотників Bayraktar.

Цю суперечку можна було б списати на зайву емоційність обох та забути про неї. Але історія несподівано знайшла продовження – причому «реанімувала» її влада. Радник голови Офісу президента та речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович в понеділок розродився заявою про те, що життя Бутусова через його надмірну нахабність під час розмови з президентом опинилося під загрозою. На думку радника Банкової, журналіста можуть найближчим часом вбити опоненти нинішньої влади і зроблять з нього «сакральну жертву». Це може призвести до внутрішніх протестів та масових безладів і навіть атаки росіян. Арестович зауважив, що озвучив цей сценарій, аби його унеможливити, та запропонував виділити журналісту державну охорону.

На тлі цього інформаційного галасу, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу через відео, яке Бутусов розповсюдив в День пам’яті жертв Голодомору. На ньому Бутусов стріляє з гаубиці зі словами «По окупантах – вогонь». Пізніше журналіст заявив, що відео було знято під час тренувань підрозділів територіальної оборони. В ДБР визнали, що це відбувалося поза зоною Операції об’єднаних сил, але зауважили, що подібні дії заважають інформаційній безпеці України і допомагають державі-агресору.

Бутусов, який так швидко перетворився в одного з головних ворогів влади розповів «Главкому», чим може завершитися війна Банкової з ним та чи відчуває він загрозу власному життю.

Зрозуміло, що пан Арестович – це «хайпожер» від влади. Ви вважаєте, що заяви, які він зробив щодо загроз вам – це його власна ініціатива чи він виконує якесь завдання для тиску на вас? І чи сприймаєте ви ці попередження всерйоз?

Вважаю, що загроза реальна і йде вона з боку Офісу президента. Вважаю, що моєму життю загрожують наразі президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, заступник голови Офісу президента Олег Татаров, керівник СБУ Іван Баканов, і «в.о.» голови ДБР Олексій Сухачов. Вважаю, що саме ці люди відповідають за те, що мені йдуть погрози та відбуваються проти мене незаконні дії силових органів та структур. І при цьому абсолютно безкарно себе почуває російська агентура в Україні. Повністю заблоковані (не те, що навіть гальмуються) взагалі будь-які розслідування конкретних фактів, справ, які пов'язані з російськими спецслужбами, а, можливо, і держзрадою з боку посадовців.

«Арестович буквально стверджує, що я буду жертвою і мене вб’ють»

Чи після сумнозвісної пресконференції були реальні погрози на вашу адресу, окрім того, що Арестович заявив публічно?

Просто іде спланована кампанія. 15 місяців я писав про «вагнергейт». І весь цей час влада казала: все це вигадки, нічого не було. Той же Арестович про це казав. Замість того, аби просто казати: «без коментарів». Просто мовчки б проводили службове розслідування, чого не робилось. Навпаки – була публічна широка кампанія з дискредитації, вкидання брехливих версій… Минуло 15 місяців і вже сам генерал Бурба (Василь Бурба – колишній начальник Головного управління розвідки – «Главком») відверто підтвердив все те, що я казав. У мене були джерела, деталі, підтверджені не одним свідком. Є ціла група людей, які давали свідчення Тимчасовій слідчій комісії. Замість того, щоб визнати свої помилки та почати розслідування, влада чинить абсолютно інакше. Скликається пресконференція, аби просто публічно дискредитувати джерело інформації. Тобто мене...

…і Бурбу також.

І Бурбу. Жодних розслідувань знову-таки немає. Ну, припустимо, що ви не винні. А що заважає на допит прийти, стати свідком, відповісти слідчим на прості питання. Вони ж цього не роблять під формальними приводами. І миттєво вигадують кримінальну справу, яка робиться у вихідний день. При цьому, якщо ви зайдете на сайт ДБР, то побачите, що навіть коли виносять рішення суду (я вже не кажу про стадію відкриття справи), не пишуть ім'я та прізвище людини. Ви не знайдете прізвищ на цьому сайті, окрім мого. А мене ще навіть не викликали на допит. Тобто це пряме залякування, тиск і демонстрація, що на будь-кого, хто з президентом вступатиме в суперечки, буде така миттєва реакція.

З’являються прямі, хоч і замасковані, погрози: радник Єрмака каже, що Бутусова вб’ють, аби викликати протести. От як би ви це оцінили? Ви сидите вдома, а якась там офіційна особа таке заявляє і це розповсюджується в усіх ЗМІ...

І як ви це сприйняли?

Можете собі уявити, який це шок для усіх – для родини, близьких. Мені ж нічого не повідомили, ніхто не зателефонував і не сказав: «Юрію, а може, вам охорону надати?». Це просто вкидання в ЗМІ, щоб залякати ще більше, мовляв, ти зараз договоришся.

Ви, до речі, погодилися б на цю держохорону гіпотетично?

Я спочатку маю почути пропозицію, якої нема. То про що говорити? Позаштатний радник голови Офісу президента щось пише у «фейсбуці» – от це і є пропозиція. Але при цьому він буквально стверджує, що я буду жертвою і мене вб’ють.

Арестович стверджує: якщо з вами щось станеться, то таким чином якраз підставлятимуть Зеленського.

В житті теоретично може бути все. Але якщо ви йдете по вулиці, навколо бігає багато собак, але гавкає на вас тільки одна і скалить зуби, то ви ж її будете більш за все боятися? Це та сама ситуація.

Є таке прислів’я, що той, хто гавкає, не кусає.

Насправді, при замовленні політичних вбивств це не працює. Давайте подивимося на справу Гонгадзе, на яку, до речі, посилався Арестович. Я ж знав Гонгадзе, і ми спілкувалися з ним якраз за два дні до його загибелі. Він за місяць чи півтора до смерті писав до генпрокурора, що за ним ведеться незаконне спостереження СБУ та МВС і він вважає це загрозою його життю. А потім ті самі структури, про які він написав, його дійсно вбили. Насправді, нічого складного в цьому немає.

Треба дивитися, кому це може бути вигідно. Якби Зеленський не захищав так запально Татарова і Демченко, я б ще міг сумніватись. Але коли президент відверто «топить» за людей, які тісно пов'язані з Росією, і навіть не приховує цього, як я можу до цього ставитися під час війни з Росією? Я до цього ставлюся дуже серйозно.

«Це обставили, як пресконференцію. Садять для декорації інших журналістів, щоб принизити мене»

Чи ви не жалкуєте зараз щодо своєї поведінки під час пресконференції? Вас же явно «понесло» і Зеленського «понесло»… Ви не очікували від президента такої реакції?

Проблема тільки в тому, що я йшов на пресконференцію, а зіткнувся з тим, що людина просто вирішила дискредитувати журналіста. На жодне запитання президент не відповів – у людини просто була заготовка текстів. І тобі щось розказують, аби тебе образити, принизити. Ну, хіба так робляться пресконференції? Це з боку президента магло вигляд «конкурсу капітанів» в КВК, коли він проводить словесну перепалку з кимось, хто йому не подобається. Так тоді – це інші правила. А це обставляють, як пресконференцію. Садять для декорації інших журналістів, щоб принизити мене, замість відповіді на конкретне і детальне питання. Мене це обурило, бо я зрозумів, що це такий спеціальний створений майданчик, щоб обмінюватись своїми думками, хто про кого що думає. Тому я і дав оцінку діям президента і тій інформації, яка протирічить навіть фактам, які повідомила ТСК, що створили «слуги народу».

Які перспективи у справи, заведеної ДБР з приводу вашого відео з гаубицею?

Там нема взагалі ніякої взагалі. Це абсолютно вигадана історія.

Але її вже навіть спікер Руслан Стефанчук коментував. Тобто всі збудилися.

Вони там отримують «темники», що і кому треба коментувати. І інколи просто «копіпаст» йде по всіх джерелах. Там у них організована така система. До чого там взагалі Стефанчук, це повне божевілля. Підстав для проведення якогось розслідування стосовно цього відео немає. Я не можу бути навіть фігурантом цієї справи.

Просто я наважився поставити питання, на які президент не може дати відповіді. Я 15 місяців казав, що влада бреше і спецоперація була, і йому довелося визнати це. Президент не хоче відповідати за брехню, тому хоче звинуватити когось іншого, говорити це – погана людина. Звичайно, через це я відчуваю загрозу, і те, що мені зараз погрожує вбивством Арестович, цілком логічно в цій ситуації для них і тих, хто за ними стоїть.

І все ж, навіщо владі вас вбивати та таким чином підставлятися?

Це життя. Я багато писав і робив роликів про загибель Георгія Гонгадзе. І я перестав лякатися ще тоді. А зовсім перестав лякатися, коли під час Майдану у нас на сайті був обшук і забрали всю техніку сайту. Був спецпідрозділ МВС, автоматники, всі співробітники стояли біля стінки… За мною було відкрито спостереження СБУ. Я до цього ставлюся, як до частини професії політичного журналіста в Україні, бо це вже було за багатьох президентів. Єдине, що публічно мені ніхто не погрожував. От так, як зараз, прямої фізичної погрози я від влади ще не чув.

Ви відчуваєте, що зараз за вами стежать? Нашу розмову зараз слухають?

Нас 100% слухають, можливо, навіть не з одного джерела. Оскільки була заява ДБР, яка таким чином фактично легалізувала негласні слідчі розшукові дії щодо мене. Це ж не робиться для того, аби щось знайти з тим відео. Це просто привід, щоб, наприклад легалізувати одразу ведення НСРД (негласні слідчі розшукові дії) і зовнішнє спостереження.

Павло Вуєць, «Главком»