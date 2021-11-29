Провадження відкрито за фактом поста Бутусова, а не «проти» нього – ДБР

Предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї, наполягають в ДБР

Жодної «справи» проти Юрія Бутусова у провадженні ДБР немає

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом посту журналіста Юрія Бутусова із відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці», а не проти нього. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

«Звертаємо увагу журналістів та лідерів громадської думки, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї, наполягають в ДБР.

«Ще раз наголошуємо: жодної «справи» проти Юрія Бутусова у провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення», – заявили у відомстві, додавши, що «ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження».

Раніше 28 листопада пресслужба ДБР заявила, що у структурі вивчають відео, викладене журналістом Бутусовим у Фейсбуці, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д–20» калібром 152 мм, у межах розпочатого кримінального провадження: «28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з «Гаубиці Д–20» калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: «по окупантах вогонь». Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоди інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну», – йдеться в повідомленні.

Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.

Бутусов відреагував на повідомлення ДБР постом у Фейсбуці. Він пов’язав провадження ДБР зі своєю суперечкою з президентом Володимиром Зеленським під час пресконференції 26 листопада і розцінив це як «помсту»: «Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента, саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав, що це було давно», – зазначив він.

Він наголосив, що, на думку президента, саме він оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті українських воїнів.

«Як привід – постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав що це було давно. А все тому, що я задав питання чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка – і почули, що російський агент Руслан Демченко – корисний керівник, хоч і очолює усі розвідслужби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись із гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну!», – зауважив журналіст. Бутусов не розуміє, чому його порівнюють із терористами та сказав, що не збирається втікати, а залишиться в Україні та захищатиме своє ім’я.

«Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського, – чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи, якими Офіс намагається мене закрити, – це системна брехня в інтересах нашого ворога», – завершив він.

Нагадаємо, раніше Юрій Бутусов заявив, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації, мав би бути ляпас. Однак журналіста зупинила повага до статусу президента.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Згодом Зеленський сказав, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: «Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами».

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Журналіст, який був серед акредитованих на заході, у відповідь звинуватив Зеленського в брехні. За словами Бутусова, Зеленський сказав усе це, «щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка».

«Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна», – заявив Бутусов.

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