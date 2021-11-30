Лероса викликають на допит, аби не зустрівся із Зеленським у Раді? (документ)

Народний депутат Гео Лерос показав президенту Зеленському непристойний жест, після чого ДБР оголосило підозру в хуліганстві парламентарю

Лерос: «Репресії Зеленського продовжуються»

Народний депутат Гео Лерос заявив, що його викликають на допит слідчі ДБР у той день, коли в парламенті має виступати президент Зеленський. Про це нардеп написав на сторінці у Fаcebook.

«С/ки з ДБР навмисне викликають мене на допит 1 грудня, щоб я не був присутній на посланні Зеленського! Мої адвокати не можуть бути присутніми цього дня, у них є інші суди на цей час. Просили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози. Це перешкода діяльності депутата! Слідчий міг викликати мене в будь-який інший день або принаймні вдень. Репресії Зеленського продовжуються», – написав депутат.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.