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    Скандал на пресконференції. Зеленський гучно посварився із Бутусовим (відео)

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    Президент і журналіст обмінялися взаємними претензіями - Скандал на пресконференції. Зеленський гучно посварився із Бутусовим (відео)
    Президент і журналіст обмінялися взаємними претензіями
    фото: скріншот з відео

    На думку президента, інформаційні «зливи» Бутусова шкодять державі та у деяких випадках коштують воякам життя

    Президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працюваів на олігарха Ігоря Коломойського й образився, бо не отримав посади у Міноборони. Бутусов відповів, що Зеленському має бути соромно і він перекладає свою відповідальність на інших. Їхня сварка сталася під час пресмарафону

    Ставлячи питання президенту, Бутусов адресував голові держави декілька звинувачень, зокрема у незаконному призначенні на посаду керівника Комітету з питань розвідки посадовця часів Януковича Руслана Демченка, а також у небажанні проливати світло на ситуацію із «вагнерівцями».

    «Як вам не соромно?», – підсумував свої запитання Юрій Бутусов.

    Дивитися з 1 години 27 хвилини:

    Зеленський у відповідь перейшов на особистості, пригадуючи часи свого знайомства із Бутусовим і те, що в ті часи журналіст нібито працював на Ігоря Коломойського, а також припустив, що наразі журналіст ставиться до Зеленського упереджено, оскільки після обрання чинного президента не отримав призначення на одну з керівних посад у Міністерстві оборони.

    Окремо Зеленський, не приховуючи свого роздратування, торкнувся питання інформаційних «зливів», які, на думку президента, публікує Юрій Бутусов і які у деяких випадках шкодять державі та навіть призводять до смертей військовослужбовців.

    «Тому не треба мені щось казати про відповідальність», – наголосив Володимир Зеленський.

    «Трохи плутаєтеся в показах», – заявив у відповідь Бутусов. Він також звинуватив Зеленського у наклепі та маніпуляціях. «Ви нічого не знаєте та дуже багато брехні та маніпуляцій тут розповсюджуєте. Все, що ви тут розповіли, – брехня. Ваша тактика така: оббрехати людей, які про щось пишуть і, користуючися таким коротким форматом, піти собі, посміхаючись», – обурився Бутусов.

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    Теги: розвідка Володимир Зеленський журналіст вагнергейт
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    Скандал на пресконференції. Зеленський гучно посварився із Бутусовим (відео)