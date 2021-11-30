Журналіст Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю

Бутусов назвав людей, які відповідають за те, що йому йдуть погрози

«Загроза реальна і йде вона з боку Офісу президента», зазначив Бутусов

Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов назвав державних діячів, які реально загрожують його життю. Про це Бутусов розповів в інтерв'ю «Главкому».

Нагадаємо, спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу та позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що через прямий конфлікт головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова із чинним керівництвом України, влада Російської Федерації може вирішити використати журналіста в якості «сакральної жертви» для дестабілізації ситуації всередині України.

Бутусов вважає, що загроза реальна і йде вона з боку Офісу президента.

«Вважаю, що моєму життю загрожують наразі президент Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, начальник комітету по розвідці Руслан Демченко, заступник голови Офісу президента Олег Татаров, керівник СБУ Іван Баканов, і «в.о.» голови ДБР Олексій Сухачов», – заявив він.

Журналіст зазначив, що саме ці люди відповідають за те, що йому йдуть погрози та відбуваються проти нього незаконні дії силових органів та структур.

«І при цьому абсолютно безкарно себе почуває російська агентура в Україні. Повністю заблоковані (не те, що навіть гальмуються) взагалі будь-які розслідування конкретних фактів, справ, які пов'язані з російськими спецслужбами, а, можливо, і держзрадою з боку посадовців», – підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, раніше Олексій Аретович написав на своїй Facebook-сторінці, що що проситиме про державну охорону для журналіста Юрія Бутусова.

Також нагадаємо, що 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

28 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрія Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».