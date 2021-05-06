США підтримують вступ України до НАТО

Єрмак: «Ми отримали сьогодні чергове підтвердження повної підтримки з боку США отримання Україною ПДЧ. Але в Альянсі багато учасників, тому робота триває»

Єрмак зазначив, що українська та американська сторони обговорюють різні формати взаємодії щодо зміцнення безпеки

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України до НАТО. Вашингтон виступає за те, щоб двері Північноатлантичного альянсу залишалися відкритими для бажаючих. Про це на брифінгу заявила заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Адміністрація Байдена віддана тому принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки», – сказала вона.

Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, представник Білого дому відповіла ствердно: «Так, ми підтримуємо».

США підтвердили підтримку прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО, однак цього не достатньо, з огляду на інші країни-члени Альянсу, заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак після зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у четвер, 6 травня, у Києві – повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ми отримали сьогодні чергове підтвердження повної підтримки з боку Сполучених Штатів отримання Україною ПДЧ. Але в Альянсі багато учасників, тому робота триває. США вкотре підтвердили, що це наш стратегічний партнер, який підтримує вступ України в НАТО», –сказав він.

Єрмак зазначив, що українська та американська сторони обговорюють різні формати взаємодії щодо зміцнення безпеки у Чорному морі, зокрема геополітичні та військові, а також повідомив, що «наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися у травні та пройти в очному форматі».

Нагадаємо, Україна візьме участь у військових навчаннях НАТО Defender Europe 21