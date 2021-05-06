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    Блінкен пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України

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    Держсекретар США запевнив, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США - Блінкен пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України
    Держсекретар США запевнив, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США
    Фото mfa.gov.ua

    Кулеба зазначив, що обговорювати Україну без України можна, а от домовлятися про неї – ні

    Американський державний секретар Ентоні Блінкен пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України. Таку обіцянку він дав в ході сьогоднішнього візиту в Міністерство закордонних справ України. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеозвернення на сторінці МЗС у Facebook.

    «Він (держсекретар США - ред.) сказав, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США. США ніколи не будуть домовлятися ні з ким про Україну без України», – повідомив міністр.

    Кулеба зазначив, що обговорювати Україну без України можна, а от домовлятися про неї – ні.

    «Є популярна теза, що не можна говорити про Україну без України. Це неправильна теза. Не можна домовлятися про Україну без України, а говорити потрібно. Домовлятися без нас про нас – не можна. Обіцянка цього не робити пролунала сьогодні від держсекретаря», – сказав він.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав спосіб зупинити російську агресію проти України.

    Теги: МЗС США міністр Україна Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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