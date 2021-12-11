«Це плани Путіна» – Порошенко про ідею референдуму щодо Донбасу

Лідер партії «Європейська Солідарність нагадав, що питання територіальної цілісності і державного устрою не можуть бути винесені на референдум

Питання суверенітету, територіальної цілісності, державного устрою не можуть бути винесені на референдум. Про це нагадав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, коментуючи заяву Зеленського про ймовірний референдум щодо подальшої долі Донбасу, повідомляє пресслужба політсили.

«Є Конституція, і президент має захищати Конституцію, а не порушувати її. Я категорично не згодний з тим, щоб референдуми використовувалися як технологія для проведення, в тому числі, і неукраїнських рішень. Обговорювати невідомі питання, та ще й як було сказано, винесені або запропоновані іншими країнами, – я думаю, що це була б просто жахлива помилка, бо єдиним джерелом державної влади в Україні є народ, а Конституція є Основним законом», – наголосив Порошенко.

«Перед тим, як навіть теоретично обговорювати ці питання, треба забезпечити дотримання Конституції і забезпечити захист прав людей, суверенітету, захист держави», – додав він.

«А уявіть собі, що дві чи три області приймуть рішення інше, ніж решта областей. А уявіть собі, що як наслідок буде сценарій, в тому числі сценарій Путіна про те, що ці області не є щасливими, і повторять позицію фейкового референдуму, який Путін провів у Криму», – зазначив Порошенко.

«Після фейкового референдуму в Криму в мене є певна алергія на спосіб вирішення питань Путіна, або інтересів Путіна через Україну. Вивчіть уважно урок 2014 року і не повторіть його. Бо в 2014 році нам було набагато важче. Якщо не знаєте, що робити – проведіть РНБО, прийдіть в парламент, об’єднайте суспільство, спитайте і приймайте рішення принаймні на підставі позицій, за які заплачено дуже високу ціну, а не легко кидайтесь питаннями референдуму», – додав політик.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський припускає можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський планував винести на референдум питання про олігархів.

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