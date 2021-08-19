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    Зеленський на завтра скликає засідання РНБО

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    Зеленський на завтра скликає засідання РНБО
    Фото з відкритих джерел

    Теми обговорення поки невідомі

    Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Очікується, що засідання відбудеться завтра. Про це повідомляють джерела «РБК-Україна».

    Джерела видання повідомили, що президент скликає засідання на завтра. Теми поки невідомі.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо окремих питань реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. В указі є засекречені доручення Кабінету міністрів.

    Також, Зеленський підписав рішення про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів.

    Напередодні стало відомо, що Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони. Темою засідання начебто стане реформування лісового господарства та реалізація екологічної ініціативи «масштабне залісення України». Дата проведення засідання вчора не уточнювалася.

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    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент
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    Зеленський на завтра скликає засідання РНБО