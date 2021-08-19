Зеленський на завтра скликає засідання РНБО

Теми обговорення поки невідомі

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Очікується, що засідання відбудеться завтра. Про це повідомляють джерела «РБК-Україна».

Джерела видання повідомили, що президент скликає засідання на завтра. Теми поки невідомі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо окремих питань реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. В указі є засекречені доручення Кабінету міністрів.

Також, Зеленський підписав рішення про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів.

Напередодні стало відомо, що Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони. Темою засідання начебто стане реформування лісового господарства та реалізація екологічної ініціативи «масштабне залісення України». Дата проведення засідання вчора не уточнювалася.