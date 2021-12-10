Зеленський заговорив про референдум щодо Донбасу та Криму

Голова держави не уточнив, які питання можуть бути винесені на референдум

Президент України Володимир Зеленський припускає можливість проведення Всеукраїнського референдуму щодо Донбасу та Криму. Про це президент заявив в інтерв’ю 1+1.

«Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому», – зазначив голова держави.

При цьому Зеленський не уточнив, які саме питання можуть бути винесені на такий референдум. За словами президента, у випадку виникнення ситуації, коли це питання буде на часі, він радитиметься щодо можливості проведення референдуму із суспільством.

«У нас може бути таке в житті, це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, буде пропонувати нам ті чи інші умови. Так може бути. На сьогодні цього немає точно. Якщо буде якийсь складний виклик – точно буду радитись із суспільством», – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський планував винести на референдум питання про олігархів.

Читайте також: