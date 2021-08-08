Чоловік отримав три роки тюрми за заклики в «Однокласниках» провести «загальнослов'янський референдум»

Феміда вважала, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе лише за умови ізоляції його від суспільства

Чернігівський апеляційний суд дав три в’язниці чоловіку за публічні заклики щодо зміни меж території України, розповсюджені у соціальній мережі «Однокласники». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 серпня.

Протягом жовтня-листопада 2019 року обвинувачений розмістив в соцмережі кілька дописів провокативного характеру.

Один із них звучав так: «С 1991 года на карте мира появилось государственное образование уКраина, которая объединила в себе ряд территорий мало связанных между собой этнически и исторически. Более ранняя форма государственности на этих землях называлась Малороссия, либо если копнуть глубже Русь-Украина (а если быть точнее, то Окраина). Сегодня реальность такова, что часть территорий так называемой уКраины (Крым и Донбасс) самоопределились, не смотря на политическую власть, так как в Конституции любого государства сказано, что источник власти – народ! Но вот незадача.... Остальные регионы уКраины застыли в ожидании чуда или политической воли то ли соседних братских по истории и крови государств, то ли заокеанских сионистских элит. И сегодня мы видим, что Запад диктует свои условия политической элите уКраины. С помощью так называемых патриотов Киев загоняет свой народ в западный капкан. Сегодня на уКраине «патриот » – это идейный Бандеровец. Именно Бандеровец – предатель, враг своего народа, готовый убивать свих братьев и сестер по приказу «с верху»… Референдум – ваше законное право на будущее! Крым - Россия! Юго-восток уКраины готов сказать Да русской государственности (Новороссии) и объединиться с Крымом. Настало время жителям северных, исконно русских, земель заявить на народном референдуме на свое державообразующее право! Создадим вместе новую страну где будут жить свободные русские люди без бандеровцев и Западных прихвостней!».

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердила: дописи обвинуваченого містять заклики-звернення до мешканців України, Росії та Білорусі з метою протидії колективному Заходу, який начебто намагається не допустити відновлення, формування і розвитку слов`янської державності. За твердженням автора допису в «Однокласниках», необхідно провести народний загальнослов`янський референдум за створення нової держави із назвою Русь, куди ввійдуть Україна, Росія та Білорусь. Сам же референдум, як випливає з дописів обвинуваченого, повинен відбутися подібно до псевдореферендумів на Донбасі та в Криму.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі, замінивши на рік іспитового терміну. Однак, на думку прокурора, який подав апеляційну скаргу, таке покарання є м’ягким і його варто скасувати.

Апеляція погодилася з позицією прокурора і пояснила, що вказаний злочин є одним із найбільш небезпечних посягань на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність та конституційний лад.

Отже, суд дійшов висновків, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе лише за умови ізоляції його від суспільства. А тому призначив йому реальний термін ув’язнення.

Як повідомляв «Главком», 26 липня Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винним пенсіонера у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади і призначив один рік тюрми, який замінив на рік іспитового терміну.

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