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Росія виводить контингент з Республіки Малі для війни в Україні – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія виводить контингент з Республіки Малі для війни в Україні – Генштаб
Авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів
фото: Генштаб

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ

Триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведені.

Загалом, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

На Південнобузькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них – по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.

Нагадаємо, українські воїни знищили російський гелікоптер Мі-8 біля села Берестове Бахмутського району Донецької області. Влучний постріл – на рахунку бійців зенитно-ракетного дівізіону 54 ОМБр.

Теги: Білорусь втрати рашисти населення озброєння інфраструктура гелікоптер військові Генштаб ворог

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