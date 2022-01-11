Частина українців передумала залишати Казахстан, бо «ситуація стабілізувалась» – МЗС

Українців немає серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані

13 і 16 січня заплановані регулярні рейси з Нур-Султана до Києва

Міністерство закордонних справ України взаємодіє із владою Казахстану та урядами іноземних держав задля захисту інтересів українців. Як розповів «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, близько 150 громадян звернулися до українського посольства про допомогу в поверненні на Батьківщину.

«Водночас, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану», – каже Ніколенко.

Міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни.

Відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами.

Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва.

Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-Султана.

«Рекомендуємо українцям, які воліють скористатися цією опцією, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана. За інформацією казахстанської сторони, міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи», – наголосив дипломат.

Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено додатково.

Ніколенко додав, що українців немає серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані.

«Посольство України підтримує регулярний зв'язок із громадянами, буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни», – резюмував речник МЗС.

Нагадаємо, що аеропорт Нур-Султана відновив міжнародне авіасполучення.

Раніше із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.

11 січня президент Токаєв заявив, що «миротворці» успішно завершили місію у Казахстані.

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