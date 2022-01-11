Аеропорт Нур-Султана відновив міжнародне авіасполучення

11 січня року із/в місто Нур-Султан планується виконання 27 міжнародних рейсів

Столичний аеропорт Казахстану в Нур-Султані майже повністю відновив міжнародне авіасполучення. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на пресслужбу комітету цивільної авіації міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку республіки.

«Одинадцятого січня року із/в місто Нур-Султан планується виконання 27 міжнародних рейсів у/з міст Москва, Мінськ, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибірськ, Коломбо, Анталія, Кутаїсі. Скасування рейсів не планується», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з Актау, Шимкента, Туркестану очікується виконання восьми міжнародних рейсів до Гоа, Стамбула, Махачкали, Грозного.

Повідомляється також про скасування 20 рейсів з Алма-Ати та Актобе в Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москву, Самарканд, Коломбо, Шарджу, Баку, Нукус.

Уточнюється, що міжнародні рейси в аеропорту Алмати не обслуговуватимуться до 15 січня.

За даними пресслужби комітету, всього по країні буде виконано 35 рейсів, 20 польотів буде скасовано. Уточнюється, що міжнародне авіасполучення відновлено повністю, крім рейсів авіакомпаній Lufthansa та Tukrish Airlines.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту Нур-Султана, що відновив роботу, посилено охорону. На в'їзді встановлено військовий блокпост, проте автомобілі, які в'їжджають, не доглядають. При вході до аеропорту людей просять пред'явити квитки чи службові посвідчення.

До слова, на нараді глав країн Організації договору колективної безпеки Путін переплутав ім'я президента Казахстану (відео). Також у Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика.

А ще 10 січня з'явилася перша реакція МЗС України на протести в Казахстані. До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.