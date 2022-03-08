Червоний Хрест запевняє, що робить все для організації гуманітарних коридорів

Україна очікує організації Червоним Хрестом допомоги українцям, що опинилися на окупованих територіях

Уряд України очікує конкретної підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста

Президент Міжнародного Червоного Хреста Петер Маурер запевнив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що організація докладає зусиль для організації гуманітарних коридорів з і до Маріуполя. Про це повідомив Шмигаль у Twitter

«Провів телефонну розмову з президентом Міжнародного Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив: докладає всіх можливих зусиль для організації гуманітарних коридорів з/до Маріуполя», - написав прем’єр.

Шмигаль у коментарі додав, що 9 березня уряд очікує конкретної підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Уряд завтра очікує конкретної підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жителі Маріуполя та інших міст, що оточені ворогом, потребують їжі, води та медичної допомоги! Нам потрібно разом організувати евакуацію мирного населення», - зазначив він.

Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати свою емблему на машинах для евакуації населення із захоплених російськими нацистами українських міст.

Нагадаємо, раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.

Також російські окупаційні війська атакують гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя.

Це не перша спроба України евакуювати мешканців Маріуполя. У неділю, 6 березня, з 12:00 в Маріуполі мала початися евакуація мирного населення, але колона була обстріляна.

Через небезпеку для співробітників ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України.