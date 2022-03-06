Евакуювати людей з Маріуполя не вдалося: завадили обстріли окупантів

Людей із Маріуполя не вдається вивезти два дні поспіль

Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно

Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно», – написав начальник ОВА.

Також Кириленко повідомив, що колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася й нині перебуває в дорозі.

Нагадаємо, у неділю, 6 березня, з 12:00 у Маріуполі планували розпочати евакуація мирного населення. У місто навіть в'їхали автобуси, які мали забирати людей.

Також 6 березня на Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

Напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.

Як повідомлялося, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

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