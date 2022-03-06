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    Події в Україні

    Евакуювати людей з Маріуполя не вдалося: завадили обстріли окупантів

    Людей із Маріуполя не вдається вивезти два дні поспіль - Евакуювати людей з Маріуполя не вдалося: завадили обстріли окупантів
    Людей із Маріуполя не вдається вивезти два дні поспіль
    фото: Павло Кириленко/ Facebook

    Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно

    Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно», – написав начальник ОВА.

    Також Кириленко повідомив, що колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася й нині перебуває в дорозі.

    Нагадаємо, у неділю, 6 березня, з 12:00 у Маріуполі планували розпочати евакуація мирного населення. У місто навіть в'їхали автобуси, які мали забирати людей.

    Також 6 березня на Маріупольському напрямку українські захисники здійснили контратаку та знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

    Напередодні окупанти зірвали евакуацію і відкрили вогонь в Маріуполі.

    Як повідомлялося, вороги хочуть створити сухопутний коридор із окупованим Кримом.

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    Теги: Запоріжжя окупанти ЗСУ полон обстріл українці населення Павло Кириленко евакуація
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    Евакуювати людей з Маріуполя не вдалося: завадили обстріли окупантів