Ексмер Ірпеня закликав світ організувати «зелений коридор» для міста та околиць

Росіяни розбомбили в Ірпені поліклініку та новий медцентр і продовжують руйнувати інфраструктуру

Російські окупанти розбомбили в Ірпені міську поліклініку та нещодавно збудований медичний центр. Персонал та деяку медтехніку вдалося евакуювати до Києва, пише у соцмережах колишній мер міста (2014-2018 р.) Володимир Карплюк.

«Частину медикаментів і раніше завезеної гуманітарки захопили окупанти. Якщо коротко. Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя – епіцентр гуманітарної катастрофи. Там відсутні мобільний зв'язок, світло, водопостачання. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося від'єднати газопостачання», – додав він.

Усі ці населені пункти, крім Ірпеня, повністю захоплені військами РФ, які не дозволяють місцевим жителям виходити з будинків, а іноді обстрілюють житло з різних видів зброї.

Карплюк пише, що у всьому Приірпінню – «трупи у підвалах і на вулицях», окупанти не дозволяють забирати тіла навіть Червоному Хресту, обстрілюють авто гуманітарної допомоги та не дозволяють її провозити.

Вчора ввечері, 7 березня, у Бучі було підірвано Інститут скловолокна: випари ацетону та інших хімречовин піднялися в небо у бік Ірпеня та Михайлівки-Рубежівки.

За словами Карплюка, за київське передмістя точаться бої, але автобусна евакуація цивільних через зруйнований міст біля села Романівка у бік столиці все одно продовжується.

«Окупанти формують лінію для подальшої атаки на столицю за кордоном Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Місцеве населення морять голодом і холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників. Невідкладно треба безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь та подальшої евакуації через Київ Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівки-Рубежівки, Забуччя. Інакше втрати будуть не лише від обстрілів», – звернувся колишній мер до міжнародної спільноти.

Нинішньому меру Ірпеня Олександру Маркушину окупанти загрожують убивством, вимагають здати місто.

Але Ірпінь не здається, наголосив Карплюк.

Нагадаємо, раніше під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь від куль ворога загинули восьмеро людей. Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом.