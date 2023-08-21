Чи можливо зараз ліквідувати Путіна? Розвідка дала пояснення

Диктатор не шкодує грошей на власну безпеку

Західні спецслужби не можуть ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна, адже РФ є державою з розгалуженою мережею спецслужб та безпекових структур. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «Українські новини».

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«Росія залишається великою за територією державою з розгалуженою мережею спецслужб і різноманітних безпекових структур. Спецслужби РФ працюють ефективніше, аніж російська армія. Грошей на власну безпеку диктатура зовсім не шкодує», – пояснив Юсов.

У нього запитали, чи довго залишилось жити Путіну. За словами представника ГУР, фізичне існування Путіна мало кого цікавить, а стратегічно його режим приречений, як і сучасна форма існування РФ.

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«Так, є інформація про його важкі хвороби і його двійників, які застосовуються. Звичайно, це все треба враховувати. Але Україна дуже зацікавлена, щоби оригінальний Путін, якщо він досі живий, опинився на лаві підсудних під час проведення міжнародного трибуналу», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, представниця Держдепу США заявила, що Путін скоріше за все не буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави.

Як відомо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.